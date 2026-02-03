Sergio Ramos podría volver a jugar en el Sevilla FC: "Aún se puede dar"

La derrota del Sevilla Fútbol Club en Mallorca ha dejado varios puntos negativos en una lista que se engrosa con partidos como el disputado este lunes en Son Moix. Después de encajar cuatro goles, el conjunto nervionense se convierte en el equipo más goleado de toda la categoría con 37 tantos en contra, dato que evidencia el mal momento defensivo de una plantilla que debe a su portero Odysseas Vlachodimos varios puntos de los obtenidos a lo largo de la presente temporada. Las constantes lesiones en la zaga, véase el caso de Tanguy Nianzou, Marcao o César Azpilicueta, no hacen sino empeorar unos registros que podrían encontrar su solución en un viejo conocido del cuadro sevillista y de Matías Almeyda.

Sergio Ramos, que parece una suerte de Mesías en el batiburrillo accionarial del Sevilla, podría terminar defendiendo la elástica blanquirroja en este curso 2025/2026. Periodistas conocedores de la situación como Manolo Aguilar en Cadena SER o Víctor Fernández en COPE han dejado caer en sus distintas retransmisiones al término del choque de este lunes que el camero estaría interesado en tener una tercera etapa como futbolista en Nervión antes de continuar en la pole por convertirse en accionista mayoritario de la entidad. Ambas situaciones no podrían ocurrir a la misma vez ya que existe una cláusula en la Ley del deporte de España, introducida por el Gobierno a raíz de lo sucedido con Gerard Piqué y la Supercopa, en la que prohíbe a los deportistas en activo tener relaciones comerciales en competiciones en las que participen.

La información ofrecida en la noche de este lunes por El Larguero es contundente, negando la posible destitución de Matías Almeyda e invitando a pensar en que existe "una posibilidad que aún se puede dar, no digo que se vaya a dar seguro. Que el Sevilla fuera de mercado hable con Sergio Ramos y Sergio Ramos con el Sevilla". Tras terminar su contrato con Rayados de Monterrey este mismo invierno, el zaguero podría volver a un Sevilla Fútbol Club que es "el equipo más goleado de la categoría con 37 goles. Creo que esta goleada no debería hacernos cerrar la puerta, ya veremos si se da o no, de que Sergio Ramos volviera a jugar en el Sevilla, que el Sevilla lo vuelva a llamar y que el jugador diga sí".

"Esto no sale del aire. Entre las negociaciones para la compra del Sevilla, Sergio Ramos se había planteado la posibilidad de volver a jugar en el Sevilla, pero en el club no la han contemplado. Pensaron que no era buena idea, que no era compatible una posible compra con las botas de fútbol", recalcaba el periodista antes de asegurar que después de "la goleada en Mallorca, estaría atento por si acaso al Sevilla, que tiene a todo el mundo encima ahora mismo, hiciera un movimiento para solucionar este problema dándose esta circunstancia".