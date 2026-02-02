Neal Maupay también releva a Alfon González en un dato empañado por la derrota del Sevilla

El varapalo para el Sevilla Fútbol Club en Son Moix es innegable. Los pupilos de Matías Almeyda llegaban al duelo frente al RCD Mallorca tras conseguir cuatro puntos de seis posibles ante Elche CF y Athletic de Bilbao, siendo el duelo en las Baleares una oportunidad innegable para poner tierra de por medio con los puestos de descenso. Sin embargo, los cuatro goles del combinado bermellón al hispalense dejan claro que la pelea de este equipo por la permanencia no terminará tan pronto como algunos querían pensar. De lo poco positivo que puede sacar el sevillismo del encuentro que ha cerrado la jornada 22 de LaLiga EA Sports es el debut de Neal Maupay, que se ha estrenado con un golazo para empatar de forma momentánea.

Tras el tanto inicial del Mallorca, el atacante galo ha mandado un zapatazo cruzado a la escuadra de Leo Román en el tiempo añadido de la primera mitad que ha servido como prolegómeno del descanso. Maupay ha celebrado con efusividad un gol que es el primer con la elástica del Sevilla Fútbol Club, siendo el segundo futbolista de la entidad hispalense que ha anotado en su estreno como sevillista después del que hiciera Alfon González en Montilivi al inicio de esta temporada 2025/2026. El resultado fue distinto frente al Girona, con una victoria por cero goles a dos que sirve, de momento, para mantener al conjunto nervionense fuera de los puestos de descenso a 16 jornadas de dar por finalizado el curso.

Maupay, el mejor valorado

En un partido que únicamente puede calificarse como desastroso, Neal Maupay ha sido el futbolista mejor valorado del Sevilla Fútbol Club según la web especializada Sofascore. Hasta que fue sustituido por Isaac Romero en el minuto 79, el galo únicamente realizó un disparo a puerta entre los tres palos, que precisamente terminó en el mencionado gol. Sus números de pase tampoco son desdeñables, con un 86% de precisión tras fallar únicamente tres pases de 21 realizados. Cinco posesiones perdidas y un duelo ganado de cuatro posibles completan la estadística del delantero, números que no han servido para evitar la sangría defensiva de un equipo que no puede permitirse el lujo de perder muchos partidos más de aquí a final de temporada.

Con el mercado de fichajes finalizado, salvo sorpresa de última hora con un agente libre, el Sevilla deberá afrontar las jornadas restantes con los jugadores que tiene. La mala gestión económica de una entidad que hasta hace poco se paseaba por Europa ha llevado a una situación límite, peleando un año más por evitar unos puestos de descenso que se han acercado a dos puntos tras caer en Son Moix. Matías Almeyda cuenta con el apoyo del Consejo de Administración, la dirección deportiva, la plantilla y la grada, aunque cierto es que el respetable sevillista cada vez encuentra más problemas tanto en el cuerpo técnico como en la persona del bonaerense.