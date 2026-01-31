Así juega Neal Maupay, la última incorporación del Sevilla FC

Matías Almeyda ya tiene su primer refuerzo para este segundo tramo de la temporada 2025/2026, buscando mejorar una posición tan comprometida como es la delantera. La dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón ha conseguido que Neal Maupay juegue durante media temporada en el Sevilla Fútbol Club en calidad de cedido por el Olympique de Marsella. El atacante galo, que demostró su mejor rendimiento en Inglaterra de la mano del Brentford, busca reencontrarse consigo mismo tras un año complicado en el combinado galo donde apenas ha tenido protagonismo.

El vídeo que encabeza esta noticia muestra algunos de los mejores momentos de la carrera de Maupay, que no es tanto un delantero al uso como un atacante asociativo. Con un balance de 16 goles en las últimas cuatro temporadas, queda claro que el francés puede cumplir más con el rol de acompañante en la parcela ofensiva, un estilo a lo que se vivió en su momento con Isaac Romero y Youssef En-Nesyri cuando el lebrijano debutó en Primera División. Akor Adams se postula como la cabeza visible del ataque sevillista, firmando muy buenos números tras su regreso de la Copa África, por lo que no sería de extrañar verlo con el ex del Olympique dentro de poco.

Maupay, en su primer entrenamienton con el Sevilla. / Sevilla FC

Almeyda y los dos delanteros

Tras ver las buenas actuaciones de Akor Adams con Nigeria, comenzaron a surgir las dudas sobre el esquema de Matías Almeyda y la efectividad ofensiva que podría alcanzarse con dos puntas. El técnico bonaerense ya ha probado con este sistema y parece funcionar, aunque el rendimiento del lebrijano no se asemeja a lo que se esperaba de él cuando irrumpió con tanta fuerza en el Sevilla Fútbol Club. La baja forma física de Alexis Sánchez, pese a su buen inicio de temporada, deja a Neal Maupay como una nueva variante para darle un impulso a la zona de ataque sevillista. El galo no es ajeno a jugar acompañado en punta, por lo que su experiencia en la Premier League podría ser un punto a favor para verlo junto al que fuera delantero del Montpellier en esta nueva etapa.

Maupay fue en su momento el tercer jugador más joven en debutar en la Ligue One, algo que hizo con 16 años y 32 días en el Niza. Tras pasar por el Saint-Ettiene se marcha cedido al Stade Brestois, comenzando justo después su periplo más exitoso. En el Brentford consigue 41 goles en 95 partidos, despertando el interés de varios clubes de la Premier League. Fue el Brighton & Hove Albion el que se lo llevaría a la máxima categoría del fútbol inglés, consiguiendo una regularidad que llevó al Everton a hacerse con sus servicios. Sin embargo, no triunfa en el conjunto 'Toffee', club del que puso rumbo al Olympique de Marsella en el verano de 2024.