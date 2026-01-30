El Sevilla FC entrena con un regalo muy especial para Nico Guillén y la ausencia de César Azpilicueta

Nico Guillén lleva meses llamando la atención de los aficionados del Sevilla Fútbol Club. El onubense fue uno más en la pretemporada del pasado verano a las órdenes de Matías Almeyda, anotando incluso el primer gol del conjunto hispalense en los amistosos veraniegos. Pese a que su tanto no sirvió para evitar la dolorosa derrota frente al Birmingham, el respetable sevillista pareció darse cuenta en ese momento de la importancia que podría llegar a tener el espigado mediocentro, que demostró un desparpajo y una habilidad casi impropias de un chaval que aún no había cumplido la mayoría de edad.

En el día de su 18 cumpleaños, Almeyda lo ha llamado a filas para entrenar a sus órdenes, siendo esta la primera vez que no forma parte del grupo de canteranos que suele utilizar el bonaerense para completar las sesiones. Sus compañeros lo han recibido en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con un caluroso pasillito que ha servido como 'pitido inicial' para el ejercicio. El Sevilla prepara el duelo frente al RCD Mallorca de este lunes con las bajas de los lesionados Marcao, Tanguy Nianzou, Adnan Januzaj y Rubén Vargas, a los que hay que sumar al sancionado Nemanja Gudelj. Una de las grandes dudas de cara a la convocatoria reside en la presencia de César Azpilicueta, ausente en la sesión de este viernes al estar realizando trabajo específico.

Azpilicueta inicia un sprint ante Mendy y Carmona en un entrenamiento de esta semana. / Ismael Rubio

Nico Guillén, el joven líder

Pese a no haber cumplido los 18 años hasta este viernes 30 de enero, Nico Guillén es uno de los jugadores más relevante del Sevilla Atlético. El centrocampista ha sido fundamental en casi todos los tramos de la temporada, consagrándose como titular en un curso donde el filial nervionense seguirá luchando por evitar el descenso. Pese al mal rendimiento general del equipo, el onubense ha sido fundamental para sacar cuatro puntos ante rivales directos como Marbella y Atlético Sanluqueño. Sus dos goles, uno contra cada equipo, permiten al combinado hispalense ser el que más cerca está de la salvación, seis puntos, cuando la competición ha alcanzado la jornada 21.

En el Sevilla Fútbol Club saben que Nico Guillén es una de las grandes promesas de sus escalafones inferiores, por lo que próximamente se debería anunciar la renovación con el canterano hasta el año 2029. Tras la marcha de Alexis Ciria al Real Madrid, donde debutó con un golazo que sirvió a los merengues para clasificarse a la siguiente fase de la Copa del Rey Juvenil, el onubense queda como una de las perlas a cuidar para que, llegado el momento, pueda engrosar la ya amplia lista de jugadores formados en la Carretera de Utrera que han debutado con el primer equipo sevillista en partido oficial.