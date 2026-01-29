Erik Lamela prepara su salto a los banquillos

Erik Lamela ha sido una de las grandes sorpresas del cuerpo técnico del Sevilla Fútbol Club. Cuando Matías Almeyda firmó por la entidad hispalense el pasado verano, optó por incluir en su grupo de trabajo al exjugador argentino, retirado hace tan sólo unos meses después de su aventura en el AEK de Atenas junto al técnico bonaerense. Héroe indiscutido de la última UEFA Europa League que consiguió el cuadro nervionense en el año 2023 con su gol en las semifinales frente a la Juventus, el de Carapachay ha comenzado su aventura en los banquillos con un reto de grandes dimensiones como es el cuadro blanquirrojo.

En su nueva etapa relacionada con el mundo del fútbol, Lamela parece querer dar un paso más y se encuentra preparándose para obtener el título de entrenador UEFA Pro, el máximo que otorga el organismo continental. Según ha podido saber Diario de Sevilla, el argentino se ha desplazado hasta Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, para continuar formándose y conseguir la titulación que le permitiría dirigir equipos de primer nivel. Al haber sido futbolista profesional durante 15 temporadas, el 'Coco' cuenta con la ventaja de conocer al dedillo ciertos términos y conceptos, lo que facilita sin duda la consecución de este curso.

Lamela celebra un gol como jugador del Sevilla. / Europa Press

Carrera prolífica en Roma, brillando en Londres y Sevilla

Al término de su carrera como jugador, Lamela acumula según la web Transfermarkt un total de 487 encuentros disputados, con un total de 84 goles y 76 asistencias. Su mejor rendimiento fueron las 37 dianas y los 46 pases de gol conseguidos en 257 partidos con el Tottenham, aunque no se puede dejar de lado su prolífica etapa en la Roma entre 2011 y 2013, club del que salió rumbo a la Premier League. Tras su etapa en Inglaterra, el Sevilla Fútbol Club le abrió las puertas para una penúltima etapa en la que se llevó, además del cariño del respetable del Ramón Sánchez-Pizjuán, el primer y único título de su carrera, siendo una de las piezas fundamentales de aquel curso 2022/2023 que culminó con la Europa League de Budapest.

Desde que recibiera la llamada de Matías Almeyda el pasado verano, Lamela colgó las botas para afrontar esta etapa en la que ha llegado a coincidir con algunos futbolistas que fueron sus compañeros en el Sevilla, véase el caso de Tanguy Nianzou, Marcao, Nemanja Gudelj, Joan Jordán o el canterano Manu Bueno. Con la perspectiva que dan los años, no cabe duda de que su formación junto al técnico bonaerense puede ser el principio de un salto a los banquillos que deberá comenzar con las prácticas obligatorias por parte de la UEFA para dar por finalizado el curso.