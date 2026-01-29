Azpilicueta, Alexis y Maupay suman una nueva sesión con el Sevilla FC, aunque en el club piden cautela

El temporal del pasado miércoles entorpeció el primer entrenamiento de Neal Maupay con el Sevilla Fútbol Club, aunque el atacante francés ha recibido en la mañana de este jueves el habitual pasillito por parte de sus compañeros, aunque no ha sido el único en el día de hoy. Los cumpleañeros Akor Adams y José Ángel Carmona también han 'pasado por la piedra' en una sesión fría donde han causado baja los lesionados Tanguy Nianzou, Marcao, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. Estas ausencias complican el once titular de un Matías Almeyda que deberá disponer con mucha cautela sobre el césped de Son Moix.

La visita al RCD Mallorca se antoja vital para mantener la buena racha y volver a poner tierra de por medio con los puestos de descenso. Con tres puntos de ventaja sobre la zona de peligro, el Sevilla buscará ganar con los jugadores que tenga disponibles, entre los que podrían encontrarse tanto Alexis Sánchez como César Azpilicueta. Ambos jugadores han vuelto a los entrenamientos con el resto del grupo, aunque no está confirmada su presencia en la convocatoria de este fin de semana. Sin embargo, tanto la entidad hispalense como los futbolistas buscan cautela en un regreso que podría marcar el futuro cercano del equipo.

Maupay, en su primer entrenamienton con el Sevilla. / Sevilla FC

Lesiones heredadas y continuas

El historial de lesiones del Sevilla Fútbol Club esta temporada ha sido tan preocupante como las anteriores. Ni la incorporación del doctor Antonio Tramullas parece haber servido para cortar una sangría que parece incesante, donde no hay una semana sin problemas físicos. El camino a seguir parece claro por parte de la entidad nervionense: no forzar a aquellos futbolistas que no se encuentren al 100% para no perderlos en el segundo tramo de una temporada donde se buscará la permanencia de una forma más holgada que en años anteriores. Casos como el de Alexis o el de Azpilicueta dejan claro que la calma debe primar para evitar recaídas innecesarias que compliquen las convocatorias y el once titular a Matías Almeyda.

Nianzou parece uno de los pocos problemas físicos que no tienen solución en este Sevilla, y su fichaje continúa siendo uno de los grandes pufos del cuadro nervionense en estos últimos años. La defensa del cuadro nervionense se ha visto mermada por la salida de Ramón Martínez y las constantes lesiones del zaguero galo y Azpilicueta, por lo que la recuperación de Federico Gattoni tras su paso por River Plate de una temporada y media es un recurso a tener en cuenta en los planes de Almeyda, que parece haber encontrado su zaga ideal, de momento, con Nemanja Gudelj, Kike Salas y José Ángel Carmona.