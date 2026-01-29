Con los que están... y La Cartuja

Nunca ha mirado Manuel Pellegrini a otro lado. El técnico siempre se fija en los disponibles y no en las ausencias, por muchas que sean. Las bajas no han sido excusas y no lo serán ahora y el Betis buscará con los que están y la fuerza de La Cartuja el triunfo ante el Feyenoord, segundo en la Eredivisie y aún con opciones de clasificación, y el pase directo a los octavos de final de la Europa League como uno de los conjuntos del top 8 para evitarse una eliminatoria trampa en un calendario cargado, especialmente por la situación de la plantilla.

Y es que el conjunto verdiblanco afronta este vital encuentro con muchas bajas. Muchas de peso. Ya no es Isco, en la enfermería toda la temporada, sino la imposibilidad de contar con su mejor goleador (Cucho Hernández), un pivote que cuando ha jugado ha dado solo equilibrio a todo el equipo (Amrabat), opciones en los laterales (Bellerín y Junior), en el ataque (Riquelme) y también de cambios (Lo Celso) que debilitan el potencial de una plantilla buena pero que ni de lejos está en condiciones de pelear por la Champions, como soñaba incrédulamente la directiva.

Pero sí es un buen plantel que puede luchar por otras cosas y por ello esta semana es clave. Lo es hoy para lograr el billete directo a la siguiente ronda en la Europa League contra el Feyenoord del mítico Robin van Persie, clave el domingo para seguir agarrado en LaLiga en la lucha por los puestos nobles en el duelo ante el Valencia y clave para alcanzar las semifinales de la Copa del Rey el próximo jueves en el choque ante el Atlético de Madrid. Y todo ante los suyos, lo que debe ser un plus.

La Cartuja aprieta cuando los más de 60.000 aficionados que suelen reunirse allí rugen cuando ven a su equipo entregado. Pero La Cartuja también silba cuando ve a sus futbolistas andar por el campo, sin la actitud necesaria para sacar un partido adelante, así que son los jugadores los primeros que deben poner sobre el césped las ganas y el convencimiento para que la afición se convierta en un factor decisivo en ocho días en los que el Betis se juega el camino que tomará esta campaña: ¿pelear por otra final de la Copa del Rey? ¿Un play off continental para complicar un poco más las cosas o el billete directo? Y aunque el siguiente es siempre el choque más importante, esta vez Pellegrini tendrá que pensar en el once sabiendo lo que tiene por delante.

El primer partido de esta trilogía llega esta noche con un Betis necesitado de retomar el vuelo tras el bajón que supusieron las derrotas contra el PAOK y el Alavés. El resultado y el cómo volvieron a reforzar la sensación de que la plantilla está tocada por las ausencias y el bajo momento de forma de algunos futbolistas llamados a ser líderes. Todo el juego girará en torno a Fornals, el generador de fútbol en verdiblanco, que desde la mediapunta debe hacer carburar al Betis con la tranquilidad de tener su espalda cubierta. Lo mejor que tiene el preparador chileno supone colocar a su lado a Antony y Abde, con Bakambu en punta.

En la portería tiene opciones para regresar Álvaro Valles tras dos oportunidades para Pau López, ambas saldadas con derrotas, con una defensa de garantías con Diego Llorente, Natan y Valentín Gómez. Podría entrar por la derecha Ángel Ortiz sólo para que Pellegrini contase en el banquillo con Ruibal con algún recurso ofensivo más que Chimy Ávila y Pablo García.

El Feyenoord también sufre una cantidad importante de bajas. Entre ellos sus dos centrales Watanabe y Ahmedhodzic y el lateral Dejil, mientras que llegarán los medios titulares Valente y Hwang