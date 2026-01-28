Pellegrini: "La reacción de Antony no tuvo más importancia"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque ante el Feyenoord, tratando el partido de este jueves y otras cuestiones, como el momento de Antony y el mercado de fichajes.

Bajas ante Feyenoord

"Aitor va a entrar en la lista de citados. Está en condiciones; es el único, aunque a lo mejor para 90 minutos no está. Abde y Antony no tienen problemas".

Feyenoord

"Esperamos un buen partido de fútbol. Somos dos equipos que se dedican más a crear que a destruir. Tenemos la obligación de ganar para clasificarnos entre los 8 primeros ante un buen equipo que normalmente juega Champions League. Lo importante es sumar los tres puntos. La clasificación está lograda, pero hacerlo entre los 8 primeros sería mucho mejor".

Cucho

"En principio creo que no va a llegar para el partido ante el Valencia".

Antony

"Sabemos que comenzó su carrera en Holanda con una gran actuación y luego, en el Manchester United. Aquí en Betis es un jugador decisivo. Ojalá mañana esté inspirado y pueda mostrar su finalización".

Partido equilibrado

"Sin lugar a dudas, por los lesionados está el partido equilibrado. Nosotros y ellos tenemos bajas. Pero nosotros jugamos en casa con la obligación de ganar con nuestro público para ahorrarnos dos partidos, que con la cantidad de lesionados sería muy importante".

Semana importante

"Es una semana muy importante. Primero jugamos tres competiciones. Una, mañana. Sería muy importante evitar jugar dieciseisavos de final. Seguimos con el partido del domingo por la Liga. Seguimos a dos puntos del quinto lugar. Para mí es muy importante ir a Europa vía la Liga; por eso en ningún caso vamos a dejar la Liga de lado. Estamos a dos puntos y quedan 52 por delante, y rematamos con la Copa del Rey, donde uno sigue o se va para fuera. Jugamos ante un gran rival como el Atlético, pero jugamos en casa. Mientras más jugadores, mejor sería, pero la realidad indica que tenemos esos lesionados; los que están en condiciones tienen que dar la cara".

Lo Celso

"Lo de Gio tendríamos que esperar bien el parte médico para ver qué lesión tiene. No sé el tiempo que tendrá. Es muscular".

Antony, cambio por molestias

"Con Antony hablamos siempre. No tuvo más importancia su reacción. Su lesión va mejorando; es una molestia, una pubalgia que la va trabajando día tras día. Si está citado es porque está en condiciones de jugar".

Optimista al final de mercado

"Es difícil dar una opinión. Ya dije que si llega alguien debe ser un refuerzo y no un nombre. Después veremos las condiciones económicas. Sin lugar a dudas es un momento de tomar decisiones y veremos en estos tres días qué decisiones tomamos".

Capacidad de meter goles

"Poca, y también recibimos dos goles por partido. Intentamos siempre ser un equipo equilibrado. En los dos últimos partidos no logramos buenos resultados. Cuando reviso, veo las dos partes: la ofensiva y la defensiva. Encajar dos goles por partido es mucho. Intentamos mejorar en base al poco trabajo que se puede hacer porque jugamos cada tres días".

Bellerín

"La próxima semana debe integrarse al trabajo en campo con los fisios. Una o dos semanas antes para luego hacer trabajo completo con el plantel".

Los 8 primeros

"Lo dije: lo más importante de la primera fase es clasificar. Si es entre los primeros 24, sería bueno. Lo logramos, y hace un par de partidos nos quedó cercano poder clasificar entre los 8 primeros. Ahora jugamos en casa y nos ahorraríamos dos partidos, lo que sería muy importante. No conseguirlo en casa no sería un drama, pero no sería bueno. Vamos a buscar mañana ese pase entre los ocho primeros. Si perdemos mañana, el ánimo del día domingo no es el mismo".

Canteranos y formato

"Canteranos vinieron a completar dos equipos de once en el entrenamiento. Alguno va a estar citado, otros no. Este tipo de calendario o formato me parece mejor que el de años anteriores. Aquí siempre hay expectativas; son 8 partidos distintos. Lo encuentro mejor, este sistema de eliminación hasta el final: todos los equipos pelean por clasificar".

Deossa

"Nelson no entrenó ayer por un golpe en el tobillo. No es algo que lo limite; va a ser citado".