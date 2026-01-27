Van Persie ajusta al Feyenoord ante el Betis: estilo de juego, punto fuerte y débil

El Feyenoord afronta el decisivo compromiso europeo ante el Betis como una auténtica final, consciente de la dificultad del reto pero decidido a apurar al máximo sus opciones de clasificación.

Así lo expresó su entrenador, Robin van Persie, tras el último triunfo de su equipo (4-2) ante el Heracles: "El jueves es para nosotros el partido más importante. Tenemos un 11 %, según me han dicho, de clasificarnos, así que vamos a por ello con todo".

Una defensa en casi en cuadro

Están confirmadas las ausencias por lesión de Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gijs Smal y Givairo Read, además de Jeremiah St. Juste, quien tampoco estará disponible. A estas bajas se suman las dudas de Tsuyoshi Watanabe, con problemas en el tobillo, y Anel Ahmedhodzic, pendiente de evolución tras haber salido lesionado recientemente. Además, los recién llegados Mats Deijl y el propio St. Juste no son elegibles para disputar competición europea.

Ueda lidera el potencial ofensivo del Feyenoord

El Feyenoord, con un valor de plantilla de 210,73 millones de euros, según transfermarkt.com, tiene un notable potencial ofensivo, encabezado por Ayase Ueda, su delantero centro de referencia. El japonés es uno de los nombres propios de la temporada en la Eredivisie, donde suma 18 goles, una cifra que lo sitúa como la principal amenaza ofensiva del conjunto de Róterdam. Junto a Ueda, también destacan Anis Hadj Moussa, extremo derecho con capacidad para desbordar y generar superioridades en el uno contra uno, y el centrocampista Luciano Valente, pieza clave en la medular como organizador.

Un equipo con buenos recursos ofensivos

El Feyenoord es un equipo especialmente peligroso en las acciones a balón parado, teniendo buenos registros en los duelos aéreos. Además, los neerlandeses explotan con frecuencia los ataques por banda, los pases al espacio y el disparo desde media y larga distancia, sin renunciar a los contraataques.

Defender las contras, un punto débil

Uno de los aspectos más vulnerables del Feyenoord es la defensa de los contraataques, una debilidad que puede verse acentuada por la falta de efectivos en la línea defensiva.

Estilo reconocible y esquemas flexibles

Bajo la dirección de Robin van Persie, el Feyenoord apuesta por el control del balón y el dominio en campo contrario, con una circulación basada en pases cortos y una clara intención de atacar por el centro. En Europa, el esquema más habitual es el 4-2-3-1, si bien el equipo también alterna con el 4-3-3 en función del rival y de las circunstancias del encuentro.

Antesala de una semana decisiva en la Eredivisie

Este próximo fin de semana, el Feyenoord se medirá al PSV, líder del campeonato, en un partido decisivo en la lucha por la segunda plaza, que da acceso a la Champions. Los de Róterdam tienen sólo dos puntos de ventaja sobre el Ajax, por lo que el resultado ante el PSV puede resultar determinante y añade más presión a un calendario ya de por sí cargado. Con este panorama, el Feyenoord se presentará en La Cartuja.