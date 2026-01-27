Los embalses que abastecen a Sevilla están casi llenos tras las últimas lluvias

Las abundantes lluvias registradas en los últimos meses han tenido un impacto muy positivo en los embalses que abastecen de agua a Sevilla y su área metropolitana. En conjunto, el sistema de pantanos registra actualmente un 93% de su capacidad total, con un volumen embalsado de 596,48 hectómetros cúbicos, una cifra que refleja una situación hídrica muy favorable.

Prácticamente todos los embalses se encuentran por encima del 90% de llenado. Destaca especialmente el pantano de El Gergal, que ha alcanzado el 100% de su capacidad, con 35,04 hm³ embalsados y ya está desembalsando agua, como muestra el vídeo que acompaña a esta noticia. Le siguen Melonares, con un 95,2% (176,62 hm³), Minilla, con un 94,7% (54,74 hm³), y Zufre, que se sitúa en el 93,5% (163,95 hm³), según datos publicados por Emasesa en su web.

El embalse de Aracena también presenta un nivel muy elevado, con un 91,5% de su capacidad (117,72 hm³), mientras que Cala, aunque algo por debajo del resto, alcanza igualmente un notable 82,3% con 48,41 hm³ almacenados.

Estos datos confirman que el abastecimiento de agua para Sevilla está plenamente garantizado y que la provincia afronta los próximos años con unas reservas muy superiores a las de años anteriores. La situación actual permite afrontar con tranquilidad el consumo urbano y refuerza la importancia de una gestión responsable y sostenible del agua, incluso en contextos de abundancia.

Casi dos años desde el fin de la sequía

Sevilla y su área metropolitana salieron oficialmente de la larga sequía en abril de 2024, hace ahora casi dos años. Emasesa declaró entonces el fin oficial de la sequía con un nuevo bando con el que desactivó las limitaciones establecidas en el estado de Emergencia.

Las intensas precipitaciones de finales de marzo de 2024 permitieron poner fin a la sequía y que el volumen de agua almacenada nos colocara en situación de normalidad, destacó entonces la empresa metropolitana de aguas de Sevilla.

En abril de 2024, cuando entramos en situación de normalidad, los embalses que abastecían el sistema de Emasesa almacenaban 434 hm³, y estaban al 67,6% de su capacidad total.

El umbral de prealerta por sequía se estableció en 324 hm³.