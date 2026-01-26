Llega la borrasca Joseph: lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas por encima de lo normal en Andalucía durante toda la semana

Tras el paso de Ingrid, que ha dejado más de 70 incidencias en Andalucía, la próxima borrasca de gran impacto, Joseph dejará lluvias abundantes, nieve, vientos intensos y temporal marítimo durante los próximos días. La continuación de este patrón de inestabilidad se debe a "un bloqueo anticiclónico en latitudes altas, que obliga a las borrascas a circular por latitudes más bajas de lo habitual", explica el excolaborador de Aemet, Sergio Escama, para Meteored. A esto se suma un flujo húmedo e intenso del oeste en superficie, que determinará la persistencia de las lluvias con importantes acumulados.

De momento, este lunes 26 continúa el predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, más intensas y persistentes en las Béticas. En paralelo, se espera un aumento de las temperaturas hasta valores por encima de lo normal para la época del año, con 20ºC en Sevilla y Málaga o 17ºC en Córdoba. Por su parte, el viento será moderado de poniente, fuerte con intervalos muy fuertes en el litoral y el tercio oriental, de hasta 70 km/h en el Poniente almeriense.

A partir del martes 27, un frente frío asociado a la borrasca Joseph cruzará la península de noroeste a sureste, lo que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en todo el territorio. Las lluvias serán más intensas en Grazalema, las sierras Béticas y el litoral mediterráneo oriental. En este sentido, Aemet ha activado sendos avisos amarillos en estas zonas, donde podrían acumularse hasta 20 litros en una hora y 70 litros en 12 horas:

Grazalema

Estrecho

Ronda

Axarquía

Capital y Montes de Jaén

Cuenca del Genil

Costa granadina

A estos se unen los avisos amarillos por viento, debido al poniente que arreciará en todas las provincias, con intensidades de hasta 80 km/h. En el litoral, se esperan vientos de oeste o suroeste de hasta 60 km/h y mar combinada con olas de 4 a 5 metros. Las temperaturas irán en ligero descenso, con máxima de 17ºC en Huelva o 14ºC en Jaén, y heladas débiles en el interior oriental.

Miércoles 28: temporal marítimo en el Mediterráneo oriental

De cara al miércoles 28, un nuevo frente cruzará la península de oeste a nordeste. Las precipitaciones serán generalizadas en Andalucía, más intensas en las Béticas y menos en el cuadrante sudoeste y el extremo oriental. Los avisos por acumulados de hasta 50 litros en 12 horas se mantienen en las sierras de Grazalema, Ronda y la Cuenca del Genil. La cota de nieve descenderá hasta los 1200-1400 metros en el tercio oriental al inicio del día, aunque subirá rápidamente.

De nuevo, soplará viento moderado del oeste en el interior, siendo moderados a fuertes en litorales y cotas altas. En concreto, se esperan rachas muy fuertes de hasta 80 km/h en el Estrecho, el Poniente almeriense o el Valle del Almanzora y Los Vélez. En cuanto al temporal marítimo, regirán avisos de nivel naranja en Granada y Almería, con vientos de hasta 70 km/h y olas de 3 a 5 metros durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas, con pocos cambios, se mantendrán en valores suaves, con máximas de hasta 20ºC en la mitad occidental.

Los frentes se extenderán durante toda la semana

El jueves 29 de enero la península seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con el paso de frentes que dejarán precipitaciones moderadas generalizadas, localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras Béticas, y débiles y menos probables en el extremo oriental. Las temperaturas subirán de forma generalizada, de forma notable para las mínimas, de 10ºC en Córdoba, 14ºC en Cádiz o hasta 16ºC en Málaga. En paralelo continúa el flujo de poniente, con intervalos moderados a fuertes en litorales y cotas altas.

Esta situación de inestabilidad podría afianzarse hasta la jornada del domingo 1 de febrero inclusive, en base a los primeros pronósticos. Asimismo se mantendrán las temperaturas excepcionalemente altas para la época del año.