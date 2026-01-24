El Falla rompe con el himno de Andalucía tras una letra sobre el accidente de Adamuz de El Canijo de Carmona

Parte del público del Teatro Falla se puso este viernes por la noche en pie e interpretó el himno de Andalucía para aplaudir una emocionante letra sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) de la comparsa 'Los pájaros carpinteros' en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. "Si ocurre alguna tragedia, como la que hemos pasado, no hay ganas de hacer comedia, porque las miserias no se han olvidado", arranca el segundo de los pasodobles que cantó esta agrupación compuesta musicalmente por Nene Cheza y escrita por Antonio Pedro Serrano, Canijo de Carmona, en su primera vez formando tándem carnavalesco. El autor de la letra admite en su pasodoble que "nunca he escrito un melodrama", acostumbrado casi siempre a hacer humor, "será que estoy mayor y empatizo con el dolor", continúa.

El pasodoble habla de "un pueblo que se entregó, que no quede cada gesto en el olvido, la gente se volcó y hasta su sangre donó, esta gente solidaria me toca el corazón". Y la letra termina sintiendo el dolor y el orgullo que le ha generado este siniestro: "Somos una patria, me ha marcado esta tragedia de Adamuz, no hay consuelo para tantísimo andaluz y, aunque no sea oro todo lo que reluce, nuestra tierra ha demostrado una vez más, cómo son los andaluces".

El remate puso en pie al público y parte de él comenzó a cantar el himno de Andalucía.

Cheza explicó después a los medios de comunicación que la letra se terminó de meter solo un día antes, como expresión de duelo con las víctimas y agradecimiento por tantas personas que ayudaron en el accidente, dentro de un concurso que paró el lunes pasado por respeto, pero que ha tenido que continuar durante esta semana a pesar del luto oficial.

La sesión también vivió el estreno del nuevo repertorio de la chirigota de Ale el Peluca ganador el año pasado con Los calaítas, con el reto de superar el enorme impacto que causó su tipo del humorista catalán Eugenio.Aquí representan a una comunidad Amish que reside en Wisconsin, con un repertorio innovador y sorprendente, muy alejado de la sobriedad que mostraron el año pasado.

También destacó el estreno del cuarteto ganador del año pasado, con Miguel Ángel Moreno como autor y con el nombre de Que no vengan, que representan a unos alpinistas en un Everest masificado, en una divertida e ingeniosa analogía con el carnaval de Cádiz. El concurso continuará en su fase preliminar hasta el próximo miércoles 28 de enero, cuando se conocerá qué agrupaciones pasan a los cuartos de final.