El colegio de Sevilla que no tiene patio, hace el recreo en un parque público y acaba de ganar un premio mundial

En la calle Afán de Ribera, corazón del Cerro del Águila, el colegio Ruiz Elías desafía la arquitectura escolar tradicional. No es un gran edificio moderno, sino una casa antigua con aproximadamente 66 años de historia. No tiene grandes pistas deportivas, por lo que el recreo de sus alumnos de 2º a 6º de Primaria se realiza fuera de sus instalaciones, en el cercano Parque Estoril. Lo que podría parecer un inconveniente, esta cooperativa de enseñanza con un total de 127 alumnos escolarizados lo ha convertido en su mayor fortaleza, logrando un premio internacional y cambiando la fisonomía de su barrio. Bajo la dirección de Teresa Parralo Aguilar, que ha asumido el cargo este año, este centro concertado decidió en 2023 dar un giro a su realidad. "Al no tener espacio y usar el parque por un acuerdo con el Ayuntamiento, pensamos: ¿por qué no mejoramos nuestro entorno?", explica el equipo docente. De este modo, el colegio comenzó a introducir una nueva metodología incorporando lo que se conoce como un proyecto de Aprendizaje-Servicio (APS) que hoy es referencia.

De la "lluvia de ideas" a la reunión con el Distrito

El proyecto no fue improvisado. En 2023, el claustro se formó en la metodología APS para que el impacto fuera real. El primer paso fue dar voz a los niños con una lluvia de ideas bajo la premisa: "¿Cómo quieres que sea tu parque?". Las respuestas fueron tan tiernas como reivindicativas: "Quiero un tobogán más grande", "un baño", "que el suelo esté blandito" o "una fuente para mi perro, porque no tiene dónde beber". De este modo, los alumnos, de entre 6 y 11 años, se organizaron por cursos para "auditar" su zona de recreo. Recogieron datos, detectaron carencias (pocas papeleras, bancos deteriorados, columpios en mal estado) y redactaron informes. Los estudiantes de 5º y 6º de Primaria fueron más allá: escribieron cartas al Ayuntamiento de Sevilla y al Distrito Cerro-Amate para describir lo que estaba ocurriendo y la movilización tuvo sus frutos. Lograron reunirse con los responsables y las mejoras llegaron: se cambió el suelo de caucho por uno más blando, se pintaron los bancos y se renovó la madera de los columpios. Además, gracias al programa de Huertos Urbanos y al Distrito, consiguieron poner en marcha su propio huerto escolar, convirtiéndolo en un aula viva.

Mario Álvarez, alumno de 6º curso, asegura orgulloso que "la experiencia ha sido muy chula", porque dice que ya están comprobando las "mejoras en el cambio que se está produciendo en el Parque Estoril, lugar donde hacemos nuestro recreo", ha apuntado.

Educación Vial y Memoria del Barrio

El proyecto "Cuidamos nuestro parque" aprovecha cada paso. Incluso el trayecto diario desde la calle Afán de Ribera hasta el parque sirve para trabajar la educación vial al cruzar la calle Francisco Carreras Iglesias. Pero la verdadera transformación ha sido social. "La parte más importante ha sido trabajar la comunidad educativa con los vecinos", señala Parralo. Durante el curso pasado, los niños realizaron entrevistas a las personas mayores del Cerro y a los comerciantes de toda la vida para conocer la evolución del barrio. Ese intercambio generacional ha hecho que los niños, como Adriana, Sofía, Ariadna, Hugo, Mario y Laura sientan el parque como algo suyo que deben proteger. "Estoy muy contenta, sobre todo porque veo que los niños son conscientes de lo que están haciendo. Conectamos lo que ven en el aula con mejorar su parque", cuenta Teresa Parralo. Todo el trabajo está fundamentado en el currículo andaluz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), trabajando competencias como los valores cívicos, el trabajo en equipo y la acción directa. "Manipulando sobre el terreno es como mejor se aprende", añade.

Doble reconocimiento: Internacional y Nacional

El esfuerzo de esta pequeña "familia" de 127 alumnos ha traspasado las fronteras de Sevilla. El proyecto ha sido reconocido como Ganador del Premio Internacional al Proyecto de Mayor Impacto en Desarrollo Sostenible, un galardón otorgado por ACES (Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social) en un concurso de ámbito internacional. Además, han sido finalistas en los Premios Aprendizaje-Servicio, organizados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio, la ONG Educo y con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El Ruiz Elías ha demostrado que un colegio pequeño, ubicado en una casa antigua, puede tener un impacto gigante cuando se educa mirando al barrio y no solo a la pizarra o a los dispositivos digitales.