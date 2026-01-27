Five Eleven Capital, ante su primer pelotazo en Europa con el Sevilla

Con sede en Madrid y composición multidisciplinar y multinacional en sus ejecutivos, Five Eleven Capital es el grupo que está negociando la tercera LOI (Carta de intención) con los accionistas que sostienen al actual consejo de administración del Sevilla. Se trata, según la definición que consta en su web, de un “holding de fútbol” que “forma una red de empresas y clubes independientes que operan de forma autónoma pero permanecen interconectados dentro de un ecosistema unificado”. Mucha palabrería y poca sustancia. Porque en realidad no tienen presencia aún en ningún club de alcurnia. Para tenerla han elegido a Sergio Ramos, en la creencia de que es una gran figura internacional del Sevilla. Aunque el camero sigue teniendo seguidores y detractores en Nervión...

En el seno del consejo de administración y de las grandes familias de accionistas que lo apoyan ha sentado sólo regular que Sergio Ramos haya publicitado la carta de intención para realizar una oferta sobre la mayoría del capital social del Sevilla. En teoría, la llamada LOI (Letter of intent), que sería la tercera que reciben los principales accionistas en el poder –José María del Nido Benavente juega al margen–, requiere un periodo de confidencialidad entre las partes mientras se realiza el estudio de viabilidad de la gran transacción, la llamada due dilligence. Un periodo de tres meses como máximo ¿Por qué esta publicidad inmediata pues, incluso con el dato de que el fondo de inversión que respalda esta oferta presentada por Five Eleven Capital llegaría a los 450 millones de euros?

Desde el seno del club y el consejo de administración aseguran que ellos no han filtrado nada, todo lo contrario, puesto que la publicidad de una nueva oferta de compra no hace sino desestabilizar y restar credibilidad a los accionistas, como si en realidad no estuviera puesto el Sevilla en almoneda, que lo está. De momento todo se focaliza en Five Eleven Capital, cuya filosofía, cuidado, se basa en “la cultura del esfuerzo, del trabajo en equipo y de la generación de oportunidades para desarrollar el mayor talento posible y para tener un impacto positivo en las comunidades donde está presente”.

Por ahora no está presente en muchas comunidades, más allá de tener el 10% del Debreceni húngaro y los intentos baldíos comprar grandes paquetes del Esporte Clube Juventude brasileño y el Espanyol. Su presidente, el empresario argentino Martín Ink, sí ha estado vinculado a la presencia del fútbol español en Arabia Saudí. Cosas de intermediación y tal del autodenominado “ecosistema empresarial centrado en el fútbol”. Un espacio que dio sitio a Antonio Cordón antes de su llegada al Sevilla, pero del que se desconoce qué fondo inversor está detrás para manejar una oferta de 450 millones...