Matías Almeyda pierde a uno de sus titulares para el Mallorca-Sevilla

Vencer al Athletic Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido un soplo de aire fresco para el Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses suman cuatro puntos de seis posibles desde que comenzara la segunda vuelta tras esta victoria y el empate obtenido frente al Elche en el Martínez Valero hace menos de una semana. Sin embargo, Matías Almeyda ha sufrido una baja importante de cara a la próxima jornada liguera, que se suma a la de los lesionados César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Marcao, Adnan Januzaj, Alexis Sánchez y Rubén Vargas, amén del sancionado Marcao y la incógnita de un Alfon González que podría regresar a los planes del técnico bonaerense este lunes en Son Moix.

El que no estará sobre el verde del estadio del RCD Mallorca es un Nemanja Gudelj que vio la quinta amarilla del curso frente al Athletic y se perderá un duelo que se antoja clave para la permanencia. La derrota del conjunto bermellón ante el Atlético de Madrid por tres goles a cero los deja en zona de peligro, tres puntos por debajo del Sevilla. El serbio, primer capitán del conjunto hispalense, se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Almeyda, regresando al eje de la zaga como uno de los centrales titulares para el entrenador argentino ante la imposibilidad de alinear a Azpilicueta, Nianzou y Marcao.

Akor Adams, Isaac y Gudelj celebran el 2-1 marcado por el nigeriano de penalti. / Antonio Pizarro

Gudelj, 21 partidos de 24 posibles

Que Matías Almeyda apuesta por futbolistas con galones no es ninguna sorpresa. El técnico del Sevilla Fútbol Club sabe la importancia que Nemanja Gudelj ha tenido en la entidad nervionense en ciertos tramos de su carrera, dándole un hueco en sus planes desde el principio cambiando su rol con el transcurso de las jornadas. Fue en Mestalla ante el Valencia cuando el serbio regresó al eje de la zaga, posición en la que se ha mantenido de forma consecutiva desde el 7 de diciembre hasta la fecha. El capitán sevillista ha tenido que reinventarse de nuevo no sólo para sumar minutos con un nuevo entrenador, sino para salvar la papeleta de un equipo que nota cuando está en buena forma, además de ser un ejemplo para los más jóvenes sobre el césped.

De las cinco amarillas que Gudelj ha visto en esta temporada 2025/2026, que ha participado 21 de encuentros de los 24 de LaLiga además de los tres de Copa del Rey, cuatro han sido jugando en el Ramón Sánchez-Pizjuán: en las derrotas ante Villarreal CF y RC Celta de Vigo y en las victorias sobre FC Barcelona y Athletic de Bilbao. Curiosamente, la única cartulina mostrada al serbio lejos del feudo nervionense fue en el mencionado partido que se disputó en Mestalla, su regreso a la defensa tras algo menos de siete meses. Ahora, el capitán se perderá un duelo apasionante en Son Moix, que podría suponer no sólo más tierra de por medio con los puestos de descenso, sino para intentar ganarle el 'goal average' particular a un rival directo como es el RCD Mallorca, que venció en el coliseo nervionense por un gol a tres.