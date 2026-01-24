Almeyda: "Todos le metemos una garra terrible a esta situación"

"Por fin", dijo sonriente Matías Almeyda antes de analizar el importantísimo triunfo del Sevilla ante los medios del club. "Sé la entrega de los jugadores y cómo lo viven, y el momento que vive el club y el que ha vivido antes. Verlos cómo entregan el alma me pone muy feliz por ellos y por la institución y hoy le dimos una alegría también al hincha. Ojalá que sigamos. Tenemos que seguir. Pero con esta entrega, este sacrificio y el amor propio que están mostrando es lo que me llena", dijo.

El entrenador del Sevilla se alegró también de que su equipo lograra algo que no había conseguido el Sevilla en ¡dos temporadas y media! Se refería a remontar un resultado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Yo les destaco a ellos que hay que superponerse ante la adversidad. No nos cobraron el gol (1-0 anulado por el VAR) y vino un gol de ellos con un rebote que la pelota entraba sola... y después reaccionamos rápido y nos pusimos en el partido. Creo que no se le da vuelta a un resultado acá desde 2023. Hay muchas cosas que son mínimas pero para un grupo es un mucho. Y del poquito ese al mucho que pretendemos se va a salir de esta situación", continuó explicando.

Ya en la sala de prensa quiso "dedicarle la victoria a esta familia", dijo mostrando una camiseta del Sevilla con el nombre de Fernando Huerta, el maquinista fallecido en el accidente ferroviario de Rodalies. "Era un hincha nuestro y esto es un abrazo al alma. Esta familia y este grupo lo piensa y reza por ellos. Tuve la posilidad de hablar con la madre y tengo hacia ellos mucho cariño".

"El equipo ha competido en lo que va de torneo, unas veces salió bien y otras no. El partido anterior empatamos con una entrega enorme y hoy hemos vuelto a tener esa entrega y remontamos en estadio, algo que no se lograba desde el 2023. Es un tiempo demasiado grande para un club grande", empezó analizando en la sala de prensa.

El argentino quiso ver todo lo positivo de la situación de angustia. "Yo lo positivo que veo es que están tranquilos los jugadores. Y que ven que esto es un paso a paso en un campeonato muy parejo para los que estamos en pocos puntos. Y sobre todo que el equipo terminó compitiendo con un montón de canteranos".

En este sentido sí abundó más en Sevilla FC+. "El equipo está tratando de sentir lo que intentamos transmitir que es la tranquilidad. Y tranquilidad es lo que puede hacer que puedan rendir más y se enfoquen solo en los partidos. Y desde ese lugar puedes atraer la energía de nuestro público. Hoy verlo así te da mucha energía y esa fuerza que a veces necesitan ante el error. Todos estamos dejando todo, la gente que paga una entrada, el que viene a alentar, el que a veces se va triste... y todos nosotros que le metemos una garra terrible a esta situación. Me pone feliz por el grupo. Hoy terminamos con muchos canteranos y no es fácil para los chicos jugar en estas instancias y en este torneo con muchos en pocos puntos y están mostrando una personalidad... Cuando esto cambie los convierte en grandes jugadores".

Sobre la el papel del sevillismo en apoyo del equipo, dijo: "Para nosotros son fundamentales, fundamentales desde ese grito de ayuda para jugadores que son canteranos o que han pasado un proceso difícil y que ante la adversidad necesitamos de ellos de esta manera. Hoy fue muy lindo ver el estadio, fue espectacular desde donde lo miraras".

El técnico argentino reincidió en esa necesidad de sinergia desde la entrega máxima. "Al final se verá cómo sigue todo esto, pero necesitamos a nuestro público, porque es uno de los mejores públicos que hay y tenerlos a nuestro favor es un plus. A veces las cosas no salen y hay frustración por parte de ellos y por parte nuestra, pero el equipo está entregando lo que tiene, con el acelerador al máximo. Y eso me pone feliz por los jugadores, que son conscientes de lo que vamos viviendo y tratamos de enganchar al público desde la entrega y desde la victoria, que a veces no se da".