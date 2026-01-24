Sevilla-Athletic: en directo el partido de Liga

El Sevilla Fútbol Club y el Athletic Club de Bilbao disputan en el Ramón Sánchez-Pizjuán su partido correspondiente a la jornada vigésima primera de Primera División desde las 18:30. El arbitraje corresponde al extremeño Hernández Maeso con Pizarro Gómez en el VAR.

Se trata de un duelo de máxima necesidad, marcado por las bajas (ocho el Sevilla y siete el Athletic) y las dudas en ambos equipos, dos clásicos del fútbol españo en horas bajas. El Sevilla de Matías Almeyda regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde tiene un pésimo rendimiento (10 puntos de 30) y es el tercer peor equipo en casa.

En Elche rompió una racha de tres derrotas ligueras más otra en la Copa en casa del Alavés con un empate en el que fue clave Akor Adams tras su regreso de la Copa de África (2-2). Pero ese buen resultado no tapa que el Sevilla es decimocuarto, con 21 puntos, a dos de los puestos de descenso.

El Athletic de Ernesto Valverde de reaccionar después de tres derrotas y un empate en Liga. Se encuentra con 24 puntos, a cinco de los puestos de descenso y muy lejos de sus aspiraciones europeas. Aunque también llega espoleado por su triunfo de Champions con el Atalanta (2-3).

Almeyda tiene siete bajas por lesión: Azpilicueta, Nianzou, Marcao (también sancionado), Rubén Vargas, Januzaj, Alexis y Alfon. Y es baja por sanción de Mendy también. Valverde tiene cinco bajas por lesión: Laporte, Iñaki Williams, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz. Mientras que Guruzeta y Lekue lo son por sanción tras su expulsión en Mallorca.