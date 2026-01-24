Así fue la manifestación de Biris Norte contra la directiva: "Estáis matando al Sevilla"
El grupo ultra del cuadro hispalense ha protestado contra el "secuestro" que sufre la entidad
Sigue en directo el Sevilla FC - Athetic Club de Bilbao
El Sevilla Fútbol Club no pasa por el mejor momento del curso. Tras empatar frente al Elche en el Martínez Valero, el cuadro hispalense salvó la papeleta que hubiera supuesto perder en el feudo ilicitano gracias a un doblete de Akor Adams. Sin embargo, la afición nervionense quiso protestar contra la situación que atraviesa la entidad con un 'funeral' en el que miembros de Biris Norte portaron un ataúd llevando caretas de varios miembros del Consejo de Administración del cuadro blanquirrojo.