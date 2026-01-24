El Sevilla Fútbol Club no pasa por el mejor momento del curso. Tras empatar frente al Elche en el Martínez Valero, el cuadro hispalense salvó la papeleta que hubiera supuesto perder en el feudo ilicitano gracias a un doblete de Akor Adams. Sin embargo, la afición nervionense quiso protestar contra la situación que atraviesa la entidad con un 'funeral' en el que miembros de Biris Norte portaron un ataúd llevando caretas de varios miembros del Consejo de Administración del cuadro blanquirrojo.