El Sevilla se deja la misma vida para respirar (2-1)

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, una vez más, se dejó la misma vida para respirar hondo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Fue un verdadero ejercicio de supervivencia, de correr y correr detrás de un objeto esférico, para revertir la mala racha que había conducido al equipo hasta la zona más tenebrosa de la clasificación. Pero todo ese esfuerzo, descomunal, tuvo su recompensa con el triunfo sobre el Athletic Club gracias a los dos tantos de Peque y Akor Adams. Y, curiosidades del fútbol, ahora los blancos adelantan incluso a los vascos en la tabla de LaLiga EA Sports.

Así de maravilloso es este deporte conocido como fútbol del que este sábado se publicaba la primera foto de un partido en España, concretamente uno de 1890 entre la entidad sevillista y el Recreations de Huelva. Tenía motivo el Sevilla para dejarse hasta la última gota de sudor, casi de sangre, en el litigio, sobre todo después del sentido homenaje de todo el sevillismo al aficionado Fernando Huerta, un joven de 28 años fallecido en uno de los dos desgraciados accidentes ferroviarios de esta semana.

El partido, pues, arrancaba con todos los vellos del cuerpo de punta. Ver a ese grupo de jóvenes sevillistas abrazados junto a los banquillos en pleno llanto por la añoranza del amigo fallecido era conmovedor. Pero la vida sigue, no hay otra, y el coliseo nervionense entendió desde ese instante que no había mejor homenaje para el ausente que brindarle los tres puntos que estaban en juego. Esto es casi una asquerosa anécdota cuando se compara con la mayor, con la dolorosa pérdida, pero…

Canteranos Juanlu, José Ángel, Castrín, Kike Salas y Oso, todos procedentes del Sevilla Atlético, acabaron integrando el quinteto defensivo en el último tramo del litigio

Y los que se tenían que encargar de defender el escudo de la fe balompédica radicada en el sevillanísimo barrio de Nervión se pusieron a correr desde el minuto 1 y no pararon de hacerlo en los cien que se disputaron, si se contabilizan los añadidos de tres y siete en la primera y la segunda mitad, respectivamente.

Almeyda había cambiado ligeramente el planteamiento. Ante la baja por sanción de Mendy, la solución fue meter a un punta más para que jugaran junto al dúo formado por Akor Adams e Isaac, tal vez por primera vez desde el arranque en este curso liguero. La otra variación era la entrada del chileno Suazo por Oso en el costado izquierdo, el resto era exactamente lo mismo que en la derrota contra el Celta y en el empate frente al Elche.

No iba a tardar en llegar la primera oportunidad clara para que los blancos se hubieran puesto por delante, aunque cabía la revisión en la sala VOR por un posible fuera de juego. Agoumé lanzó una pelota con la cabeza hacia delante y Akor Adams se quedó absolutamente en solitario delante de Unai Simón, pero el guardameta internacional no le dio opción siquiera a la duda, detuvo el balón con una buena salida.

Gol anulado Los sevillistas debieron adelantarse en un autogol de Paredes que fue mal anulado porque Gudelj le entra después del golpeo del central hacia su portería

Corría el minuto 6 y ya se comenzaba a atisbar lo que iba a ser todo el encuentro. Mucho correr por parte y parte, un ritmo sin freno en ningún momento y, consecuentemente, numerosas imprecisiones por ambas partes. Era imposible que no le dieran el balón al rival con lo acelerado que iban todos. Eso sí, la ventaja, a pesar de los numerosos cambios que realizó Ernesto Valverde respecto al equipo que derrotó a la Atalanta en Bérgamo, debía ser para los anfitriones. La experiencia de otros tiempos es conocida por los aficionados blancos, que saben perfectamente lo que era un partido liguero engullido por dos citas trascendentales en las competiciones continentales.

Pero el mandamiento de Almeyda a los suyos cada vez se iba a hacer más evidente. Daba igual el desorden y los riesgos, todos tenían que correr como si les fuera la misma vida en ello. Tuvo algunas llegadas el cuadro local antes de que llegara la primera acción polémica de la tarde. Una arrancada de José Ángel sin remate (12’), un cabezazo del ‘delantero’ Kike Salas en un córner que se fue a las manos de Unai Simón (14’) y un intento de rosca de Peque (16’). También el Athletic pudo marcar en un grave error de Vlachodimos que acabó con el susto de ver que el remate a puerta vacía de Ruiz de Galarreta se iba fuera por muy poco (12’).

Buen síntoma El equipo de Almeyda fue capaz de darle la vuelta al marcador hasta completar la remontada por primera vez en el presente campeonato liguero

Con todo ese bagaje iba a llegar un gol anulado a los nervionenses en un remate de Paredes contra su propia portería. Hernández Maeso dio el tanto en directo, Pizarro Gómez lo llamó a revisarlo y lo anuló, pero las imágenes indican que Paredes había rematado contra su portería antes de que Gudelj llegara a tratar de tocar la pelota, es decir, que la entrada de éste no tuvo ninguna influencia en el mal despeje que se convertía en gol en el minuto 22.

No fue contabilizado, pues, y todo continuó igual que Robert Navarro empujó casi entre los palos una buena parada de Vlachodimos tras un balón que se había envenenado en un remate de Izeta. Afortunadamente para los sevillistas, la igualada llegó sólo dos minutos después (42’) y ese factor anímico, justo antes del descanso, iba a ser decisivo para el desarrollo de la segunda mitad.

El Sevilla, ya con Castrín por el tocado Sow para que Gudelj se fuera al medio centro, siguió igual de desordenado que en el primer periodo, pero iba a ser capaz de darle la vuelta al marcador por primera vez en esta temporada gracias a un innecesario penalti de Yuri, tan claro como ingenuo, que fue transformado con destreza por Akor Adams.

Cambio positivo En un planteamiento de partida con dos delanteros, la entrada de Castrín y el paso de Gudelj al medio centro le dieron más solidez defensiva a todo equipo

Corría el minuto 56 y desde ahí todo sería un sinvivir, un sufrimiento perenne para sumar tres puntos de un valor tremendo. Todos los futbolistas parecían tocados por el esfuerzo continuo, también los del Athletic, cierto es, y el Sevilla fue capaz de mantener su portería sin mayores daños. De esta manera, tras sudar sangre y dejarse la misma vida en el empeño, el Sevilla se metía una verdadera bombona de oxígeno en su interior. El respiro era fundamental para tratar de levantar la cabeza y afrontar el segundo tramo con algo de optimismo. ¡Va por ti, Fernando, siempre en el recuerdo!