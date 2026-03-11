Canal Sur retransmitirá siete corridas de la Feria de Abril

Siete corridas de toros. Serían los festejos que, previsiblemente, retransmitirá en directo Canal Sur Televisión después de cerrar el correspondiente acuerdo con José María Garzón, gerente de Lances de Futuro y empresario de estreno en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla. Dentro de ese paquete de festejos estaría la corrida del Domingo de Resurrección, un cartel que reúne a los diestros Morante de la Puebla -en su peculiar reaparición- junto a Roca Rey y David de Miranda para estoquear un encierro de Garcigrande.

La puntualización es necesaria. En distintos medios y ámbitos se había avanzado y asegurado que Telemadrid iba a retransmitir dicho festejo sin que la propia cadena madrileña hubiera hecho ningún anuncio o avance oficial al respecto. El asunto terminó de romper este mismo martes en un desayuno informativo organizado por el diario digital El Correo de Andalucía en el que el empresario José María Garzón estuvo acompañado de su poderdante, el diestro Juan Ortega, para responder las preguntas del medio y sus invitados.

Garzón fue interpelado por las intenciones de Telemadrid y, visiblemente contrariado, negó cualquier acuerdo al respecto. "En Telemadrid son muy listos y han anunciado algo que no está firmado… ¡y veremos a ver si se firma! Es un tema que me ha molestado y además, Telemadrid no ha hablado con Canal Sur" espetó el gerente de Lances de Futuro apostillando que "si alguien demuestra que tengo algo firmado, que lo haga". Firmado, es verdad, no hay nada pero este medio ha podido confirmar que sí han existido conversarciones al respecto. No sabemos en qué términos; tampoco si se llegó a un principio de acuerdo.

Sea como sea, el malestar del empresario era evidente. La retransmisión de cualquier festejo producido por Canal Sur dependerá del correspondiente acuerdo con el resto de cadenas. Cabe recordar que Canal Sur experimentó la retransmisión de tres festejos destacados de la pasada Feria de Abril -la corrida del primero de mayo, la tarde de los victorinos y la clausura de los miuras- logrando espectaculares índices de audiencia. Aquel éxito, aliado con el resultado de los festejos escogidos, iba a animar al canal autonómico para emitir íntegramente la Feria de San Miguel del pasado año que, entonces no podía saberse, iban a ser los últimos festejos de abono anunciados y organizados por la empresa Pagés.

El retorno de Onetoro

Mientras tanto, Garzón estaría ultimando o cerrando el resto de retransmisiones con la plataforma Onetoro que volvería a la plaza de la Maestranza dos años después de la retransmisión íntegra de la Feria de Abril de 2024. La plataforma se había estrenado -no sin dificultades- el Domingo de Resurrección de 2023 bajo la marca Mundotoro TV. Pero las curvas llegarían al año siguiente después de la emisión del ciclo primaveral y distintos cambios internos en la dirección del canal.

Los problemas económicos empezaban a ser evidentes -se hablaba de unas pérdidas de 12 millones de euros- y la plataforma decidió no emitir la Feria de San Miguel. El asunto acabó en los tribunales: Pagés los demandaba por incumplimiento de contrato.

La Feria de 2025 se quedó sin televisar al completo. El propio empresario, Ramón Valencia, aseguró en la presentación de los carteles de la temporada que "con total seguridad" las cámaras permanecerían ausentes de la plaza de la Maestranza. Pero las negociaciones con Canal Sur -que no fueron fáciles- ya estaban en marcha. Ya lo hemos dicho: la cadena autonómica apostó por la excelencia. Empresa, autoridad y directivos de la tele iban a convocar una insólita rueda de prensa el Martes Santo para anunciar la buena nueva- Esa rueda de prensa se repetiría el pasado 18 de septiembre para anunciar la emisión de la Feria de San Miguel dejando una puerta abierta, incluso, a la emisión íntegra de la Feria de Abril.

En ese lapso de tiempo, Onetoro ya había logrado salir del concurso de acreedores y resolver algunos de sus problemas organizativos para afrontar la temporada 2026 desembarazada de muchos condicionantes. El aterrizaje de José María Garzón en la plaza de la Maestranza volvía a abrir la vuelta al retorno de la plataforma. Pronto sabremos con qué carteles.