Canal Sur retransmitirá íntegra la feria de San Miguel de Sevilla

La Feria de San Miguel de Sevilla, que se celebrará entre el 26 y el 28 de septiembre dando fin al abono de la temporada 2025, será retransmitida íntegramente, en directo y en exclusiva por las cámaras de Canal Sur TV. Ramón Valencia, gerente de la empresa Pagés, y la dirección del ente autonómico habían alcanzado un acuerdo, bendecido desde las alturas del gobierno andaluz, al que sólo quedaba el fleco de contar con el visto bueno de una de las estrellas del cartel del día 28 que, como era esperado, ha caído como fruta madura.

El equipo que dirige Enrique Romero junto con los comentarios del veterano diestro Francisco Ruiz Miguel, Ana María Romero y con Noelia López en las labores de callejón volverán a ser los encargados de retransmitir estos tres festejos que ya habían despertado una gran expectación en las taquillas.

Las combinaciones de toros y toreros son las siguientes:

Viernes, 26 de septiembre: Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado

Sábado, 27 de septiembre: Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez

Domingo, 28 de septiembre: Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta, que tomará la alternativa.

Los tres festejos darán comienzo a las 18:30 horas.