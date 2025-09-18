Morante retoma el viaje de la temporada en Salamanca

Morante vuelve a la cancha. Lo hace después de permanecer una semana más en el dique seco, ampliando la recuperación de la molesta cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra que está complicando la recta final de la temporada del diestro de La Puebla. El informador taurino Javier Lorenzo ha adelantado en la Gaceta de Salamanca que el torero estará listo para hacer el paseíllo este viernes en el coso de La Glorieta de la capital charra después de probarse en la dehesa portuguesa de Álvaro Núñez Benjumea para comprobar su estado de fondo y forma. Morante, que cumplirá dos compromisos en el coso salmantino, se anuncia en el primero de ellos junto a Marco Pérez y el torero que designe la empresa para sustituir a Manzanares, que arrastra una fractura costal que le impedirá cumplir sus próximos compromisos y hace peligrar su presencia en Sevilla.

El diestro cigarrero había esbozado una primera reaparición en Melilla el pasado 3 de septiembre que apenas tuvo recorrido. Una semana larga después se vio obligado a cortar de nuevo perdiendo los contratos de Muro, Murcia y Guadalajara y, sobre todo, los esperadísimos duelos con Roca Rey -alimentado con las declaraciones del propio Morante- en las plazas de Valladolid y Albacete, un mes largo después de su último vis a vis en la Plaza Real del Puerto, que evidenció que la competencia entre ambos rebasa el terreno profesional.

Esta semana de recuperación se suma a los 24 días que ya había permanecido el torero alejado de los ruedos tras la cornada de Pontevedra. El pasado jueves acudía a un centro traumatológico, aquejado de un fuerte dolor en la cara interna del muslo derecho que, finalmente, le obligó a volver al banquillo. El parte oficial, firmado por el doctor Alejandro José Ysea Oquendo, señalaba que herida presentaba una “cicatrización en evolución complicada con inflamación de tejidos blandos” que diagnostica como “miotendinitis de abductores”.

Sea como sea, al diestro de La Puebla aún le quedan una decena de compromisos para redondear esta temporada a la que aún aguarda el doble pase de Madrid el 12 de octubre -más de 40.000 almas se darán cita en el embudo venteño al conjuro de su nombre en el festival mañanero y la corrida de la tarde, que ya ha agotado las localidades- y la vuelta a la plaza de la Maestranza en San Miguel. Será para dar la alternativa al prometedor novillero sevillano Javier Zulueta en presencia de su entrañable rival, Andrés Roca Rey, con el que sigue volando puentes desde que se aireara el supuesto veto del limeño a que Morante cubriera la baja de Cayetano en la feria de Santander. Los billetes, por cierto, ya están agotados. La cita será televisada.