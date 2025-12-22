¿Dónde han caído los premios de la Lotería de Navidad 2025 en Sevilla y provincia?

La 'Lotería Altozano' ha sido agraciada con 60.000 euros gracias al segundo quinto premio, el 60649

La suerte ha visitado este lunes 22 de diciembre de manera parcial a la provincia de Sevilla en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Aunque los grandes premios han pasado de largo, la provincia ha recibido cerca de 1,5 millones de euros distribuidos entre Morón de la Frontera y Sevilla capital, gracias a la venta del tercero, cuarto y varios quintos premios.

Morón de la Frontera: pequeños grandes premios

Morón de la Frontera se ha convertido en uno de los focos de la fortuna navideña. Las principales administraciones y comercios que han repartido premios son:

El Búho de la Fortuna (Avenida de la Asunción, 4)

(Avenida de la Asunción, 4) Tercer premio (90693): 50.000 euros

Tercer quinto premio (77715): 6.000 euros

Lotería Giralda de Oro (Calle Giralda, 1)

(Calle Giralda, 1) Tercer quinto premio: (77715): 6.000 euros

El Gallo (junto al Ayuntamiento y la iglesia de San Ignacio de Loyola)

(junto al Ayuntamiento y la iglesia de San Ignacio de Loyola) Quinto premio (25412): 60.000 euros (serie completa)

En total, Morón de la Frontera ha visto cómo se repartían varios premios que suman más de 120.000 euros, destacando tanto a décimos individuales como a series completas.

Suerte en varias administraciones de Sevilla

La capital hispalense ha sido otro punto clave de los premios, repartiendo grandes cantidades en distintas zonas de la ciudad:

Papelería Tharsis (Calle Ciudad de Montilla, 3)

(Calle Ciudad de Montilla, 3) Tercer premio (90693): 50.000 euros

Lotería Altozano (Calle San Jacinto, 17, Triana)

(Calle San Jacinto, 17, Triana) Segundo quinto premio (60649): 60.000 euros (serie completa)

Administración nº 58 (Calle Ingeniero La Cierva)

(Calle Ingeniero La Cierva) Séptimo quinto premio (41716): 600.000 euros (100 décimos vendidos)

Además, el segundo premio ha dejado una importante cantidad de dinero en la tienda Bimba y Lola de la calle O’Donnell, en el centro de Sevilla. La tienda había adquirido participaciones de diez euros entre seis empleadas, lo que les ha permitido repartir 500.000 euros en total. A estas cifras se suman los premios repartidos en otras cuatro tiendas de la misma marca distribuidas por la ciudad.

En conjunto, Sevilla capital ha concentrado la mayor parte de los premios de la provincia, con especial relevancia en los quintos premios y el segundo premio, dejando grandes sumas en manos de particulares y empleados locales.