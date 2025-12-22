Cómo consultar si te ha tocado la pedrea en la Lotería de Navidad 2025

Un año más, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha llenado de ilusión a millones de españoles. El Gordo ha caído en León y Madrid, con el número 79432, dejando un total de 728 millones de euros repartidos entre los afortunados. Además, en Málaga, un bar de Marbella ha recibido 160 millones de euros, después de que su propietario comprara décimos en una administración de León.

El resto de premios se ha distribuido de forma amplia por Andalucía. El tercer premio, 90693, ha dejado más de 25 millones de euros en Granada, mientras que uno de los cuartos premios, 78477, ha repartido 24 millones en Cazorla (Jaén). En Sevilla, Morón de la Frontera ha triunfado con el tercer premio, el 90693 y varios quintos premios.

Premios principales del Sorteo de Navidad 2025

Aunque el Gordo es el premio más deseado, existen otras categorías que también alegran a los agraciados:

Primer premio (Gordo): 4.000.000€ a la serie, es decir, 400.000€ por décimo .

4.000.000€ a la serie, es decir, . Segundo premio: 1.250.000€ a la serie, 125.000€ por décimo .

1.250.000€ a la serie, . Tercer premio: 500.000€ a la serie, 50.000€ por décimo .

500.000€ a la serie, . Cuartos premios: dos de 200.000€ a la serie, 20.000€ por décimo .

dos de 200.000€ a la serie, . Quintos premios: ocho de 60.000€ a la serie, 6.000€ por décimo.

Comprueba tu número

Para saber si tu décimo ha sido agraciado con la pedrea o cualquier otro premio, puedes usar el comprobador de Lotería de Navidad del Diario de Sevilla. Esta herramienta te permite verificar de forma rápida y segura si tu número es uno de los afortunados en la Lotería de Navidad 2025.

¿Qué es la pedrea?

Más allá de los grandes premios, la pedrea se ha convertido en un incentivo para quienes buscan una pequeña recompensa. Cada décimo agraciado con la pedrea recibe 100 euros, ya que cada serie de estos números tiene 1.000 euros. Este premio es más fácil de conseguir que los grandes, ya que se reparten 1.749 pedreas en total.

Según la Real Academia Española (RAE), la pedrea es el "conjunto de los premios menores que se otorgan en la Lotería Nacional". Estos premios, aunque inferiores en cantidad, son los más numerosos y repartidos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Las 1.749 pedreas se extraen del bombo sin coincidir con los grandes premios y permiten cobrar 100 euros por décimo, una cantidad que, aunque modesta, ayuda a recuperar parte de la inversión realizada en lotería.

Al tratarse de premios inferiores a 2.000 euros, las pedreas pueden cobrarse directamente en las administraciones de lotería.

Premios de aproximación y terminaciones

Además de la pedrea, el Sorteo de Navidad contempla otras modalidades de premios que aumentan las oportunidades de ganar. Entre ellas se encuentran los premios por aproximación, otorgados a los números inmediatamente anterior y posterior al primer, segundo y tercer premio.

También existen los premios por terminación, que se conceden a los décimos cuyas últimas cifras coinciden con las de los grandes premios. Estas categorías permiten que muchos participantes que estuvieron “cerca” de los números principales obtengan una recompensa económica adicional.