Lista de localidades andaluzas agraciadas en la Lotería de Navidad 2025

Así se han repartido los premios en Andalucía en la Lotería de Navidad 2025

Andalucía ha vuelto a ser uno de los territorios más beneficiados por el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. El Gordo, el segundo y tercer premio, los cuartos y una extensa lluvia de quintos premios han dejado decenas de millones de euros repartidos por todas las provincias andaluzas, con especial protagonismo de Málaga, Jaén y Granada.

El Gordo reparte fortuna en Marbella

El primer premio (79432), dotado con 4.000.000 de euros a la serie y 400.000 el décimo, ha dejado cerca de 160 millones de euros en Marbella. El dueño del bar El Leonés de dicha localidad ha vendido en su estalecimiento 300 décimos, que fueron adquiridos de una administración de León.

El segundo premio

El segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, el 70048, vendido en su totalidad en Madrid, ha repartido 97 millones de euros entre los trabajadores de la marca Bimba y Lola. Muchos de los empleados de las provincias andaluzas han resultado agraciados. Aunque no hay cifras concretas, ya que depende de la cantidad de personas que hayan comprado un décimo o de las participaciones, en Sevilla ha dejado más de 500.000 euros y en Cádiz, más de 100.000.

Tercer premio: 90693, muy repartido en Andalucía

El tercer premio, dotado con 500.000 euros al décimo, ha sido el más repartido territorialmente en Andalucía, con presencia en las ocho provincias y un impacto económico especialmente destacado en Granada.

La mayor cuantía ha recaído en Santa Fe (Granada), donde se han consignado 25 millones de euros, convirtiendo a la localidad en uno de los grandes focos del sorteo en toda España. A ello se suman 350.000 euros en Granada capital y otros premios menores en Calahonda, Albolote e Iznalloz (50.000 euros respectivamente), hasta alcanzar 25,5 millones de euros en la provincia.

En Cádiz, el premio ha repartido 1,8 millones de euros entre Chiclana, Jerez de la Frontera, Zahara de los Atunes y Algeciras. Solo en Jerez se han vendido décimos por valor de 500.000 euros.

La provincia de Málaga ha recibido 750.000 euros, distribuidos entre Málaga capital, Torre del Mar, Benalmádena, Torrox y Estepona, mientras que Huelva ha acumulado 650.000 euros, con premios en la capital y en La Antilla. La misma cuantía ha llegado a Córdoba, gracias a ventas en Montilla y Córdoba capital.

En Jaén, el premio ha dejado 550.000 euros, principalmente en Linares, además de Vilches, mientras que Almería ha sumado 250.000 euros en Vista de los Ángeles-Rumina y Las Norias.

Sevilla, por su parte, ha recibido 100.000 euros entre la capital y Morón de la Frontera.

Por tanto, Granada ha sido la provincia más agraciada con el tercer premio (25,5 millones de euros), seguida de Cádiz (1,8 millones), Málaga (750.000 euros), Huelva (650.000 euros), Córdoba (650.000 euros), Jaén (550.000 euros), Almería (250.000 euros) y Sevilla. (100.000 euros).

Cuarto premio: el gran golpe de Cazorla y un reparto desigual

El primero de los cuartos premios, el 78477, ha dejado una de las imágenes más potentes del sorteo en Andalucía: Cazorla (Jaén) ha sido agraciada con 24 millones de euros, concentrando prácticamente todo el impacto de este número en la comunidad.

El segundo cuarto premio, el 25508, ha tenido un reparto más variado. Málaga capital ha recibido 8 millones de euros, mientras que Ubrique (Cádiz) ha sumado 4 millones. Además, se han consignado 200.000 euros en Almería y otros 200.000 euros en Jaén.

Quintos premios: una lluvia con grandes focos en Málaga y Almería

Los ocho quintos premios, dotados con 6.000 euros al décimo, han dejado un goteo constante en Andalucía, con varios puntos especialmente beneficiados.

El número 23112 ha dejado 600.000 euros en Granada, mientras que el 60649 ha sido uno de los más relevantes, con 2,7 millones en Málaga capital, 2,7 millones en Roquetas de Mar (Almería), además de premios en Torremolinos (60.000 euros), Sevilla (60.000 euros) y Cádiz (6.000 euros).

El 77715 ha repartido pequeñas cantidades por numerosas provincias, con presencia en Morón de la Frontera (Sevilla) con 12.000 euros y varios municipios de Almería, Jaén, Málaga, Cádiz y Huelva (6.000 euros respectivamente).

El 25412 ha vuelto a destacar en Málaga, con 8,2 millones de euros, además de importes en Almería (180.000 euros), Morón de la Frontera (60.000 euros) y Maracena (Granada), con 6.000 euros.

El 61366 ha dejado 60.000 euros en Granada, el 41716 ha repartido 600.000 euros en Sevilla, y el 18669 ha sumado 420.000 euros más en Granada. El número 94273 no ha dejado premios en Andalucía.

Málaga lidera con mucha diferencia el reparto de los quintos premios en Andalucía, acumulando cerca de 11 millones de euros. En Almería, los quintos premios han dejado un total de 2.898.000 euros. Granada se sitúa en tercer lugar, con 1.086.000 euros procedentes de distintos premios repartidos entre la capital y otras localidades del área metropolitana. En Sevilla, la suma de los quintos premios asciende a 132.000 euros. Cádiz ha registrado 18.000 euros y cierran el reparto Jaén con 18.000 euros y Huelva con 6.000 euros.

Málaga encabeza el reparto total en Andalucía

El balance definitivo de la Lotería de Navidad 2025 en Andalucía deja un liderazgo incuestionable de la zona de la Costa del Sol y un reparto muy desigual entre provincias: