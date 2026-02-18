La Policía Nacional detiene en Benacazón al Dioni de Pino Montano

La Policía Nacional detuvo la tarde de este martes al administrador de fincas José Manuel Moreno Lucas-Viedma, apodado el Dioni de Pino Montano. Este hombre estafó presuntamente a decenas de personas, en un desfalco que puede superar los dos millones de euros. Su modus operandi era siempre el mismo: solicitaba préstamos a nombre de las comunidades de propietarios que administraba, con la excusa de hacer cualquier reforma o para pedir subvenciones como la instalación de un ascensor. Lo hacía sin el permiso ni el conocimiento de los presidentes de las comunidades, que se enteraron de la estafa al recibir las cartas del banco reclamándoles los impagos.

Hay al menos 15 comunidades afectadas por esta presunta estafa. La mayoría de ellas son del barrio de Pino Montano, aunque también hay de otras zonas como Juan XXIII, el Tiro de Línea, la Macarena, Sevilla Este y Camas. Los préstamos que pedía son de un montante variable, pues hay bloques en los que solicitó créditos por 66.000 euros y otras en las que esa cifra se elevó hasta los 192.000. El administrador estaba en paradero desconocido desde principios de febrero, no respondía a los mensajes ni llamadas o lo hacía con respuestas incoherentes. Varios de los afectados presentaron la semana pasada denuncias ante la Policía Nacional, que abrió una investigación sobre los hechos.

La investigación de la Policía dio sus frutos durante de la tarde de ayer, cuando el sospechoso fue detenido en Benacazón. El arresto se produjo en la vía pública, cuando el Dioni accedía a un vehículo. Ante la posibilidad de que pudiera darse a la fuga, los agentes detuvieron al administrador de fincas. La operación está abierta y los agentes encargados de la misma están a la espera de llevar a cabo varios registros, según indicaron a este periódico fuentes policiales. El detenido fue trasladado a las dependencias policiales, donde en las próximas horas se le tomará declaración.

Otras comunidades optaron por acudir directamente al juzgado de Guardia. La primera denuncia fue la que se presentó el pasado 3 de febrero el abogado Óliver Cáceres, del bufete Providens, que representa a una comunidad de propietarios de la calle Sierra de Gata, en el Tiro de Línea, donde el Dioni solicitó un préstamo de 142.000 euros.

Esta denuncia recayó en el juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que abrió diligencias previas y ya ha citado al Dioni a declarar como investigado el próximo día 10 de marzo, a las 12:15 horas. El juez también ha requerido a la entidad bancaria que concedió el préstamo (la misma en todos los casos) para que presente el contrato y toda la documentación del mismo.

Varias comunidades más, representadas por el letrado Sebastián Marqués García, han presentado ya otras denuncias. Con toda probabilidad, todos los casos se agruparán en una misma causa. Mientras tanto, sigue abierta la investigación de la Policía Nacional, paralelamente a la que pueda desarrollar el juzgado a partir de que vaya recabando todas las denuncias.

Aún no ha trascendido el montante total de la estafa, pero puede tratarse de un desfalco millonario, pues todavía no se conoce cuántos bloques han sido los perjudicados. Además del dinero de los créditos, que se transfería después a las cuentas personales, ha saqueado también presuntamente las cuentas de las comunidades.