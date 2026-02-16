Cómo solicitar las ayudas al alquiler en Andalucía: requisitos y guía paso a paso para pedirlas sin errores

El acceso a la vivienda es cada vez más complicado; especialmente, para los jóvenes que buscan independizarse. Por ello, con el fin de aliviar parte de la carga económica, la Junta de Andalucía ofrece una serie de ayudas destinadas a reducir la presión mensual sobre los hogares. Conocer qué opciones existen y cómo solicitarlas es clave para aprovechar todos los recursos disponibles.

Actualmente, el precio medio del alquiler alcanza en Andalucía los 13,1 €/m2 . Según los datos más recientes de Idealista, esta cifra supone un incremento interanual del 8,7% respecto al mes de enero del año pasado. Teniendo esto en cuenta, las subvenciones se vuelven necesarias para diversos colectivos, ya sean jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad o pensionistas con ingresos limitados.

Del Bono Alquiler Joven a los colectivos más vulnerables

Una de las principales convocatorias anuales es el Bono Alquiler Joven, destinado a personas de entre 18 y 35 años. El plazo para presentar la solicitud en 2026 todavía está abierto y las personas que resulten beneficiarias obtendrán una ayuda de hasta 250 euros durante dos años, siempre que se cumplan los requisitos necesarios:

Tener entre 18 y 35 años.

Poseer la nacionalidad española , así como la de la UE, el Espacio Económico Europeo o Suiza.

, así como la de la UE, el Espacio Económico Europeo o Suiza. Las personas extranjeras no comunitarias deben residir legalmente en España.

Tener un contrato de alquiler (de vivienda o de habitación), o un derecho de uso reconocido legalmente (por sentencia, subrogación, convenio, etc.).

(de vivienda o de habitación), o un derecho de uso reconocido legalmente (por sentencia, subrogación, convenio, etc.). También es válido un compromiso de contrato firmado por arrendador y arrendatario, si aún no se ha formalizado.

por arrendador y arrendatario, si aún no se ha formalizado. La vivienda o habitación debe ser la residencia habitual y permanente, lo que se acredita con el empadronamiento.

y permanente, lo que se acredita con el empadronamiento. Tener una fuente regular de ingresos .

. No superar los límites de ingresos: hasta 25.200 € al año (3 veces el IPREM) si vive una sola persona; hasta 33.600 € al año (4 veces el IPREM) si se trata de una unidad familiar o de convivencia.

Los ingresos se calculan según la declaración de la renta de 2024 o, si no se presenta, a partir de los ingresos brutos menos cotizaciones.

o, si no se presenta, a partir de los ingresos brutos menos cotizaciones. Cumplir con los límites establecidos para el alquiler, en función del municipio o del tipo de contrato.

Además del bono juvenil, existen alternativas destinadas a otras personas especialmente vulnerables, como pueden ser las víctimas de violencia de género, familias que han sufrido algún deshaucio o personas sin hogar. Estas ayudas cubren parcial o totalmente el pago del alquiler y se asignan en régimen de concurrencia no competitiva hasta agotar el presupuesto.

Cómo solicitar las ayudas al alquiler en Andalucía

El procedimiento de solicitud se realiza principalmente a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía (VEAJA). Para acceder a los correspondientes formularios, es preciso contar con certificado digital o Cl@ve, además de reunir la documentación necesaria en cada caso, que puede ir desde el contrato de arrendamiento hasta documentación acreditativa de ingresos o de una determinada circunstancia personal. A continuación, lo vemos en detalle:

Solicitud del Bono Alquiler Joven en Andalucía

Acceder a la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía, dentro de la Sede Electrónica General, en el apartado Catálogo de Procedimientos y Servicios correspondiente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Identificarse mediante certificado digital o Cl@ve . Se dispondrá de 10 minutos para iniciar el trámite y, una vez iniciado, de tres horas para completarlo.

. Se dispondrá de 10 minutos para iniciar el trámite y, una vez iniciado, de tres horas para completarlo. El formulario se cumplimenta a través de cinco pantallas : datos personales (se rellenan automáticamente al acceder con certificado digital y, en caso de actuar como representante, es fundamental que coincidan con el DNI del beneficiario), datos bancarios, datos del alquiler, datos de la persona arrendadora y el período subvencionable, y la declaración responsable.

: datos personales (se rellenan automáticamente al acceder con certificado digital y, en caso de actuar como representante, es fundamental que coincidan con el DNI del beneficiario), datos bancarios, datos del alquiler, datos de la persona arrendadora y el período subvencionable, y la declaración responsable. Adjuntar la documentación requerida en la última de las pantallas.

requerida en la última de las pantallas. Firmar la solicitud utilizando el certificado digital o Cl@ve.

Solicitud de las ayudas al pago del alquiler para personas especialmente vulnerables

En este caso, el proceso se podrá realizar de manera telemática o presencial. En el caso de optar por la vía presencial, será preciso acudir a las Oficinas de asistencia en materia de registros de cualquier Administración pública o en las de correos. Para ello, es recomendable solicitar cita previa.

Por otro lado, aquellos que elijan la vía electrónica, podrán hacerlo a través de este enlace, seleccionando la opción de "nueva solicitud" e incluyendo toda la documentación requerida para cada una de las circunstancias personales previstas en la ayuda: