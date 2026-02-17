El vaper se cuela entre los estudiantes sevillanos de 6º de Primaria

Prevenir el enganche al vapeo. Este es uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento de Sevilla con una adicción que se ha popularizado entre los más jóvenes y que cada vez prueban antes. Así lo alerta el último estudio del Ministerio de Sanidad, según el cual Andalucía registra los datos más elevados en España en cuanto al uso de cigarrillos electrónicos desde los 14 a 18 años. Para tratar de luchar contra este fenómeno, el gobierno municipal organizará diferentes talleres dirigidos a los estudiantes de 6º de Primaria -11 a 12 años- sobre los mitos, la publicidad y la presión de grupo relacionada con este tipo de dispositivo electrónico.

El taller formará parte de un programa de prevención de consumo de tabaco, alcohol, cannabis, nuevas tecnologías y vapers en el ámbito educativo. El contrato, valorado en 59.900,06 euros (IVA incluido), se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2027. Eso sí, se dará prioridad a los centros que Los talleres priorizarán los centros educativos ubicados en las zonas de necesidad de transformación social, es decir, en barrios como Polígono Sur, Los Pajaritos, Torreblanca, Palmete o El Cerezo.

Si los alumnos de 6º de Primaria recibirán formación sobre el precoz enganche al vapeo, a los de 5º de Primaria –10 y 11 años– recibirán talleres sobre el uso responsable de nuevas tecnologías, tratando temas como tiempo de pantalla saludable, el ciberacoso, la identificación de bulos y todas las alternativas al entretenimiento digital.

Para 3º de ESO –13 y 14 años–, el programa del Ayuntamiento contempla abordar el consumo de tabaco y alcohol. Profundizar en los componentes tóxicos de los cigarrillos electrónicos y las cachimbas, los efectos del binge drinking (beber en exceso), las mezclas perjudiciales con bebidas energéticas y las consecuencias económicas del consumo serán algunos de los temas que se tratarán durante las sesiones.

Finalmente, los alumnos de 4º de ESO –15 y 16 años– conocerán el lado oscuro del cannabis. Los talleres abordarán los efectos del THC –componente responsable de la mayoría de los efectos alteradores de la mente–, las consecuencias psicológicas y fisiológicas, el desmontaje de mitos y las repercusiones legales del consumo y tráfico de esta droga.

El pliego indica que la entidad adjudicataria deberá aportar un coordinador con licenciatura en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía y tres años de experiencia en prevención de adicciones. Además, incorporará tres formadores con la misma titulación y dos años de experiencia mínima en este ámbito. Además, hace especial hincapié en que la “metodología empleada será activa, dinámica y participativa, adaptándose a las características específicas de cada grupo de edad”.

El contrato incluye 140 horas anuales para contacto, coordinación y calendarización con centros educativos, además de 60 horas destinadas a seguimiento, supervisión y evaluación. La Sección de Prevención y Atención a las Adicciones ejercerá la supervisión técnica mediante reuniones periódicas presenciales u online.

El presupuesto se reparte equitativamente en dos anualidades de 29.950,03 euros cada una. De esta cantidad, 24.577,31 euros anuales se destinan a costes profesionales, calculados según el Convenio Colectivo del sector de Ocio educativo y animación sociocultural, con una subida del 3,5% aplicada en 2024.

Los 815,99 euros restantes cubren materiales informativos, fotocopias, equipamiento informático y comunicaciones. Este apartado contempla material de sensibilización preventiva, posible alquiler de ordenadores o retroproyectores, recargas telefónicas para coordinación con tutores y cartelería divulgativa.