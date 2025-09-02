Estas son las zonas de Sevilla más caras para alquilar una vivienda

El mercado del alquiler en Sevilla no da tregua. Con el final del verano, la ciudad vive un repunte en el precio de la vivienda, y aunque las zonas tradicionales de mayor prestigio mantienen su hegemonía, hay distritos emergentes que están ganando terreno y sorprendiendo por la rapidez con la que suben sus precios.

La fotografía actual refleja un mercado cada vez más desigual, donde encontrar vivienda asequible se convierte en un desafío para miles de familias sevillanas.

En agosto de 2025, el precio medio del metro cuadrado en la capital andaluza se situó en 12,8 €/m², lo que supone un incremento del 9,5 % respecto al mismo mes del año pasado. Así lo confirman los datos publicados por el portal Idealista. A pesar de este crecimiento general, la diferencia entre los barrios más caros y los más accesibles marca un contraste evidente dentro de la ciudad.

Las cifras sitúan al Centro (13,8 €/m²) como el distrito más exclusivo, seguido muy de cerca por Los Remedios y la zona de Prado de San Sebastián – Felipe II – Bueno Monreal, ambos con 13,7 €/m². También Triana confirma su posición de privilegio con 13,5 €/m², reflejando la alta demanda que mantiene desde hace años.

En el extremo contrario, los precios más bajos se encuentran en Cerro Amate, con 10,9 €/m², que se mantiene como la zona más asequible de Sevilla. Le siguen Sevilla Este y la Macarena, ambos con 11,2 €/m², y Santa Justa – Miraflores – Cruz Roja, donde el alquiler ronda los 11,4 €/m².

El análisis de la evolución anual revela otro dato relevante: los mayores incrementos no se concentran en los barrios más caros, sino en áreas emergentes. San Pablo lidera las subidas con un destacado 12,5 % interanual, seguido muy de cerca por Bellavista – Jardines de Hércules (+12,4 %) y Prado de San Sebastián – Felipe II – Bueno Monreal (+11,5 %). También destacan Nervión y Sevilla Este, con aumentos superiores al 10 %, lo que confirma un dinamismo creciente en distritos tradicionalmente menos tensionados.

Así, mientras que el Centro y Los Remedios se mantienen como las áreas de mayor valor en Sevilla, el protagonismo del crecimiento lo están ganando San Pablo y Bellavista, que marcan el ritmo del mercado inmobiliario y ponen de relieve un desplazamiento de la presión de precios hacia zonas periféricas y de expansión.