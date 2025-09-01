El precio del alquiler en Sevilla se encarece mientras la oferta se estrecha: "Es imposible encontrar algo digno por menos de 900 euros"

Con la llegada del mes de septiembre, Sevilla vuelve a convertirse en punto de destino para miles de universitarios que buscan habitación en pisos compartidos para iniciar sus estudios en la capital hispalense. A esta fuerte demanda se suman los trabajadores jóvenes sevillanos que, ante la imposibilidad de adquirir una vivienda en propiedad, tratan de independizarse a través del alquiler. Sin embargo, la realidad del mercado inmobiliario local presenta un panorama cada vez más complejo: los precios se encarecen y la oferta se estrecha.

Según el último informe publicado por el portal Idealista, una habitación en un piso compartido en Sevilla cuesta hoy 375 euros de media, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. Este encarecimiento se produce en paralelo a una reducción interanual del 5% en la oferta de habitaciones durante el segundo trimestre de 2025, y a un aumento del 48% en la competencia por cada cuarto disponible. Sevilla es, de hecho, el único gran mercado español donde la oferta de habitaciones ha disminuido, circunstancia que ha tensionado todavía más los precios.

A nivel autonómico, Sevilla ocupa la segunda posición en las subidas del precio por habitación con excepción de Jaén, que registra un aumento del 14%. En la capital hispalense, el incremento del 7% supera al de Málaga (6%), mientras que Cádiz ha experimentado un alza más moderada del 4%. En cuanto a precios absolutos, solo Málaga supera a Sevilla, con 425 euros de media por habitación, frente a los 375 de la capital andaluza. Por detrás se sitúan Cádiz (360 euros), y Almería y Granada (300 euros).

En el contexto nacional, Sevilla ocupa la décima posición entre las ciudades con el precio más elevado del alquiler de habitaciones, un ranking liderado por Barcelona (570 euros) y Madrid (527 euros). No obstante, el incremento de precios registrado en Sevilla ha sido más acusado que el de estas grandes capitales: frente al 1% de Barcelona o Valencia y el 5% de Madrid, la capital andaluza ha escalado un 7%.

La presión del alquiler sobre los jóvenes

El alza de precios se produce en un escenario en el que la capacidad económica de los jóvenes continúa siendo muy limitada. Según el Consejo de la Juventud de España (CJE), la tasa de emancipación juvenil cayó en el segundo semestre de 2024 hasta el 15,2%, el nivel más bajo desde 2006. El organismo advierte que un joven asalariado necesita destinar más del 92% de su sueldo para alquilar una vivienda en solitario, una cifra que roza la imposibilidad. Incluso el alquiler de una habitación —con un precio mediano de 380 euros en España— supera ya el umbral del 30% recomendado por los organismos internacionales, situándose en más del 35% del salario medio de un joven trabajador.

Laura, una sevillana de 26 años que vive en el centro de la ciudad, describe la situación con contundencia: "Como persona joven, la experiencia de independizarte debería ser un paso natural, pero cada vez es más un lujo. Pago 500 euros por un piso de una sola habitación y, aun considerándome afortunada, tengo que destinar casi todo mi sueldo a la vivienda. Buscar piso en Sevilla es desesperante: un estudio no baja de 800 euros, y encima suelen ser espacios mínimos o incluso sin dividir".

Su testimonio refleja cómo la escalada de precios está alterando la vida cotidiana: "La calidad de vida baja mucho porque tienes que renunciar a cosas básicas: vida social, ahorro o incluso pequeños gastos personales. La vivienda se convierte en el centro de tu economía, y eso te limita en todo lo demás". Laura asegura que, a pesar de llevar meses intentando mudarse a la zona de la calle Feria, "resulta prácticamente imposible encontrar algo digno por menos de 850 o 900 euros, y muchos pisos ni siquiera incluyen la comunidad, lo que supone otro gasto extra".

Martín, de 28 años, coincide en el diagnóstico tras varios meses de búsqueda: "He llegado a ver estudios en Los Remedios por 850 euros, sin apenas ventanas ni garaje. Al final he firmado un piso de dos habitaciones en Los Bermejales por ese mismo precio, con garaje incluido, porque dentro de lo que hay me parecía lo más razonable". La situación, explica, obliga a los jóvenes a compartir vivienda casi de manera obligada: "Nadie de mi entorno se plantea vivir solo, se te puede ir medio sueldo en pagar el alquiler. Con esos números apenas queda margen para comer, tener vida social o cubrir gastos como el coche y la gasolina".

Un mercado al alza en Sevilla

La presión también se refleja en el mercado del alquiler tradicional. Los datos de Idealista, actualizados en julio, sitúan el precio medio del metro cuadrado en Sevilla en 12,7 euros, un 8,6% más que en el mismo mes de 2024. En los últimos 15 años, el incremento acumulado ha alcanzado el 35%.

Las zonas con mayor encarecimiento anual han sido Prado de San Sebastián–Felipe II–Bueno Monreal (+12,2%, hasta los 13,8 €/m²), Bellavista–Jardines de Hércules (+12%, hasta los 10,3 €/m²) y San Pablo (+11,9%, hasta los 12,1 €/m²), que ha alcanzado su máximo histórico desde que se recopilan datos.

Una realidad que exige respuesta

La confluencia de factores —subida de precios, escasez de oferta y presión de la demanda— dibuja un horizonte incierto para los jóvenes que llegan a Sevilla en busca de formación o empleo, así como para quienes, siendo de la propia ciudad, aspiran a emanciparse. Tanto los datos oficiales como los testimonios personales coinciden en señalar una misma conclusión: en Sevilla, independizarse se ha convertido en un desafío económico mayúsculo.