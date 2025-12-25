El 112 gestiona casi un millar de emergencias en Nochebuena en Sevilla

El Teléfono de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta, ha gestionado un total de 953 incidencias en la provincia de Sevilla durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad (entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 7:00 horas de hoy día 25), una cifra que supone un 13 por ciento más que las gestionadas en el mismo periodo del pasado año, cuando se atendieron 842 incidencias.

La mayoría de los avisos al servicio 112 se ha referido a asistencias sanitarias (468), seguidas de las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana (195). A continuación se han situado las incidencias de tráfico (67), los asuntos relacionados con animales (47), los incendios (45) y los accidentes de circulación (38). Con menor número de avisos destacan las anomalías en servicios básicos (21), las solicitudes de servicios sociales (16) y los rescates (10), entre otras tipologías.

Las emergencias gestionadas en Sevilla suponen casi el 23,45 por ciento de las contabilizadas en toda la comunidad, donde se han atendido durante la Nochebuena y madrugada de Navidad un total de 3.590, un 17,7 por cierto más que en el mismo periodo del pasado año.

Por provincias, Sevilla es la que ha acumulado el mayor volumen de incidencias, con un total de 953; le siguen Málaga (754), Cádiz (467) y Granada (465). Las provincias con una Nochebuena más tranquila han sido Córdoba (274), Almería (269), Jaén (228) y Huelva (180).

En cuanto al recuento por capitales de provincia, en la de Sevilla es la que se han gestionado más emergencias (446). Por detrás están las ciudades de Málaga (252), Córdoba (135) y Granada (122). Las capitales andaluzas con menor número de incidencias en este periodo navideño han sido Huelva (74), Almería y Cádiz (53 cada una de ellas) y Jaén (40).

La franja con mayor volumen de avisos en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 13:00 y las 14:00 horas del 24 de diciembre, cuando se llegaron a atender hasta 189 incidencias en una hora.

Servicio público, gratuito y multilingüe

Emergencias 1-1-2 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe al que se puede llamar para cualquier emergencia, ya sea en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana o protección civil. El 112 es un teléfono vigente en todo el territorio europeo, y permanece activo las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.