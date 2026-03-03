Vía Crucis extraordinario de Los Panaderos: horarios, itinerarios y todos los detalles

La hermandad de Los Panaderos ha dado a conocer este martes todos los detalles de cara al Vía Crucis extraordianario que presidirá la imagen de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, un acto previsto para el próximo viernes 6 de marzo y enmarcado en los actos del 425 aniversario fundacional de la cofradía, que comprenderá también un rosario extraordinario con la Virgen de Regla en octubre.

En este sentido, el cortejo partirá a las 19:00 desde la Capilla de San Andrés y recorrerá el siguiente itinerario: Salida, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, Parroquia de San Andrés, Cervantes, Plaza de San Martín, Viriato, San Juan de la Palma, Santa Ángela de la Cruz, parroquia de San Pedro, Alcázares, Plaza de la Encarnación (lado norte), José Gestoso y entrada sobre las 23:00. De todos modos, la corporación ha indicado que este recorrido podría verse alterado "en función de las obras que se están realizando".

De esta manera, el Señor del Prendimiento visitará enclaves emblemáticos de la zona y de la feligresía, como la iglesia de San Martín, donde esperará la vecina hermandad de la Lanzada, o la propia Amargura, ya en la collación de San Pedro, parroquia esta por la que transitará tras saludar a las monjas de Sor Ángela. Los hermanos que hayan retirado su papeleta deberán estar en la capilla las 18:15.