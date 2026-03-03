Fernando Pérez, ¿pregonero en Sevilla?

Se ha hartado de recibir menciones de las agrupaciones participantes en el concurso del Carnaval de Cádiz. Es una incuestionable referencia por el respeto que genera el trabajo de décadas. Fernando Pérez, periodista de Canal Sur en Cádiz, es un personaje transversal, dicho sea en lenguaje cursi. De Cádiz, muy de Cádiz, y amante de la Semana Santa de Sevilla... todo el año. Por Sevilla lo vemos casi tanto como por su tierra natal. Ahora que una agrupación de Sevilla ha ganado el concurso oficial con los populates saeteros, ¿por qué no podría ser Fernando Pérez el pregonero de la fiesta más hermosa de la ciudad? El otro día, durante una espléndida semifinal en el Teatro Falla, recibimos un mensaje: "Vente al palco y hablamos de Semana Santa, que estoy deseando". Y así fue, aunque le advertimos que de Semana Santa entiende él más que nosotros, muchísimo más. La victoria de El Bizcoho abre el debate. El otro día hizo una meditación en los Servitas, le encantan las cofradías y tiene una innegable capacidad de oratoria. Tome nota el nuevo equipo que salga elegido en junio en el Consejo de Cofradías. Ahí llevan la sugerencia. Y que Fernando nos perdone, pero él ya sabe que somos un punto rebeldes. Que de lo contrario nos aburrimos más que algunos viendo pasar nazarenos. O penitentes.