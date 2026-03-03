Rojo generalizado

Los principales índices europeos cerraron la sesión de forma negativa. El Íbex 35 cerró con un descenso del 2,6% con los bancos encabezando los descensos, así como el sector de consumo discrecional donde Inditex o Puig sufrieron fuertes descensos. El CAC 40 francés descendió un 2,2% debido al descenso de Accor (-8,1%), seguido del sector del lujo y automóvil por la preocupación del cierre de rutas marítimas estratégicas.

En España, la jornada estuvo liderada por los descensos en el sector de viajes y turismo, con fuertes descensos en IAG (-4,7%) y Amadeus (-3,2%) tras los ataques de Israel y EEUU a Irán durante el fin de semana, fuera del Íbex 35, en el mercado continuo destacamos los descensos de Melia (-3,6%) y HBX Group (-5%). Además, el sector financiero tuvo descensos notables, con el Banco Santander a la cabeza (-4,7%). La parte positiva la puso Repsol (+6%) beneficiándose de la fuerte subida del petróleo.

En EEUU, el presidente Donald Trump ordenó al Gobierno de EEUU que dejara de utilizar los modelos de IA de Anthropic después de que la startup insistiera en imponer restricciones al uso de sus productos en una disputa con el Pentágono.