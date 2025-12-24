Felipe VI reivindica la Transición y llama a la convivencia ante la "crisis de confianza" en la democracia

El rey Felipe VI ha reivindicado esta Nochebuena la Transición española como un ejemplo de responsabilidad colectiva y ha apelado a la convivencia democrática en un momento en que se cumplen 50 años del inicio de aquel proceso histórico. En sus primeras palabras del tradicional discurso de Navidad, el monarca ha subrayado el coraje y la unidad de quienes protagonizaron aquel periodo decisivo para el país.

El jefe del Estado ha recordado que la Transición nació de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el diálogo. Aquellos protagonistas, ha señalado, “lograron que finalmente el pueblo español en su conjunto fuera el verdadero protagonista de su futuro y asumiera plenamente su poder soberano”.

A pesar de las diferencias y las dudas, ha destacado, supieron superar sus desacuerdos con un “coraje —el de avanzar sin garantías, pero unidos—”, una de las “lecciones más valiosas que nos enseñaron”. Según Felipe VI, el fruto de ese impulso fue la Constitución, que consolidó el marco de convivencia democrática en España.

Europa y compromiso colectivo

El monarca también ha aludido al 40 aniversario del ingreso de España en las Comunidades Europeas, cuyo tratado se firmó en el Salón de Columnas del Palacio Real, escenario desde el que ha pronunciado su mensaje. Ese hito, ha dicho, fue igualmente “resultado de un compromiso colectivo” que trajo modernización, progreso económico y social y reforzó las libertades democráticas.

Problemas sociales y desafección ciudadana

En la parte más social de su discurso, Felipe VI ha advertido sobre los desafíos actuales que afrontan los ciudadanos, especialmente el aumento del coste de la vida y las dificultades de acceso a la vivienda, que afectan de manera particular a los jóvenes. Son “tiempos ciertamente exigentes”, ha reconocido, en los que muchos sienten que esas limitaciones dificultan sus opciones de progreso o generan incertidumbre laboral ante la velocidad de los cambios tecnológicos.

El rey ha alertado además de que, ante estos problemas, los ciudadanos perciben una tensión creciente en el debate público, lo que provoca “hastío, desencanto y desafección”. Ha insistido en que estas realidades “no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo”, apelando implícitamente a la necesidad de diálogo, entendimiento y responsabilidad entre las instituciones y la sociedad.