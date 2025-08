El modelo provincial de vivienda pública: Hasta 115.000 euros en venta y 350 en alquiler

La vivienda pública es un problema cuando los precios de las VPO alcanzan los 340.000 euros. La polémica está servida cuando en la construcción de vivienda protegida de la Cruz del Campo, los pisos más asequibles serán los 53 pisos de dos dormitorios que –con garaje y trastero– tienen un precio de salida de 199.771,04 euros sin IVA. En el extremo opuesto, las más caras serán las cuatro viviendas de tres dormitorios –adaptadas a personas con movilidad reducida, con garaje y trastero– que costarán 255.045,02 euros. En paralelo, la promoción de Torremagna ha sido la primera que se ha empezado a construir y se ha puesto a la venta de forma libre con una horquilla de precios que va desde los 357.500 hasta los 492.000 euros. Los anunciados recientemente en Su Eminencia oscilan entre los196.813 y los 241.800 euros sin IVA. Son viviendas de dos y tres dormitorios, jardines, piscina, todas con plazas de garaje y algunas con trastero: de 215.000 a 265.000 euros, con IVA incluido.

En este debate, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha introducido la necesidad de redefinir qué es la vivienda pública. "La cuestión es que en el momento más crítico en los últimos 20 años en materia de vivienda, cuando no hay una sola encuesta que no indique que la principal preocupación que tienen los jóvenes y las personas más vulnerables es la adquisición de una vivienda. Para mí una VPO no es lo que se está construyendo en Su Eminencia o en la Cruz del Campo, donde una vivienda de protección oficial puede llegar a alcanzar los 340.000 euros. Eso lo podemos llamar vivienda de renta libre a precio más barato, lo que quieras pero no VPO. Porque eso es cuando lo público mete dinero para poder abaratar el precio bien en venta o en alquiler, para que la gente joven y los más vulnerables no tengan que hipotecar su cartera y su vida para acceder a una vivienda".

Desde la Diputación afirman que existen modelos para conseguirlo. "Una VPO en venta no puede costar más de 115.000 euros y, si es un alquiler, que la renta no supere los 350 euros". En La Rinconada, donde es alcalde, se ha entregado hace unos ocho meses una promoción de 70 viviendas "a 100.000 euros el piso donde los propietarios están pagando 268 euros de hipoteca. Hace unos días, entregamos 24 viviendas en alquiler donde los inquilinos están pagando 250 euros de alquiler", explicó Fernández. Desde la Diputación se ha puesto "por primera vez" a disposición de los ayuntamientos dinero para la inversión y adquisición de viviendas. "Los Ayuntamientos que quieran invertir en la construcción de viviendas públicas en venta tendrán una subvención a fondo perdido de 50.000 euros para bajar el precio del coste. Es decir, si en un pueblo cuesta construir un piso VPO 150.000 euros, sin repercutir en urbanización ni en el suelo, si le doy 50.000, bájale esa cantidad al precio para el vecino y que le cueste 100.000 euros. En el caso del alquiler, a cada municipio que quiera construir vivienda, siempre pública, el 50% del coste de la vivienda. Es decir, si es para alquiler el consistorio tendrá 75.000 euros para que el alquiler pueda llegar hasta los 350 euros como mucho", explicó Javier Fernández.

De este modo, la Diputación está en negociaciones con las entidades financieras para que se incorporen a esta propuesta. Con el Plan Sevilla 2030 se han liberado 30 millones de euros para vivienda en alquiler. Una cantidad que se podrá aumentar en 70 millones de euros en los próximos años hasta llegar a los 100. Unos 18 municipios se han interesado ya por esta convocatoria. "Esto permite a los alcaldes y alcaldesas poner en su agenda este tema. Al final, competencia de los alcaldes es todo aquello que preocupa a los vecinos, vengan en la Ley de Base de Régimen Local, o no porque los alcaldes son esa ventanilla única que lo cubre todo", afirmó.

A través de las redes sociales, el presidente de la Diputación anunció que la insitución supramunicipal promoverá, junto con los ayuntamientos, la construcción de unas 2.000 viviendas protegidas a precio asequible. Además instó a la Junta de Adnalucía a firmar un convenio donde la administración autonómica aporte la misma cantidad que ellos, 100 millones de euros, para este fin.

También las redes sociales, Javier Fernández, ha anunciado, a partir de septiembre, un gran Plan de Vivienda Joven en La Rinconada con la activación de 250 VPO a precio asequible y que se regulará a través del registro de demandantes.

"Hay que poner fondos para la construcción de vivienda pública asequible y la Junta de Andalucía, realmente, tiene competencias para hacerlo", aseguró Javier Fernández, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.

Una de las grandes propuestas de la Diputación en materia de vivienda es el nuevo Barrio de Quarto. Vivienda joven, zonas verdes y movilidad son tres de las premisas con las que nace el barrio de Quarto, entre Bellavista (Sevilla) y Fuente del Rey (Dos Hermanas). Una nueva zona de expansión de Sevilla en terrenos propiedad de la Diputación desde 1926 y que ocupan la misma superficie que los barrios de Triana o Nervión. Para este proyecto, desde la institución provincial se ha revitalizado Sevilla Activa. En total son 164 hectáreas de superficie, donde 80% estarán destinadas a ser el gran pulmón verde del sur de Sevilla y el resto para la construcción de más de 5.000 viviendas, 3.000 de ellas, especialmente asequibles para jóvenes. De hecho, está prevista la concentración de la ocupación residencial para liberar hasta 70 hectáreas destinadas a espacios naturales.