Nueva polémica por las VPO de Su Eminencia: "Quien puede comprar un piso de 250.000 euros no necesita protección"

Residencial Miralta. Este es el nombre de la “exclusiva” promoción de 32 viviendas protegidas en régimen de venta situadas junto a la carretera de Su Eminencia. Concretamente, en la calle Pepe Marchena frente al Parque Guadaíra. El plazo para solicitar una empezó la semana pasada y –como es habitual– se espera una alta demanda. Viviendas de dos y tres dormitorios, jardines, piscina, todas con plazas de garaje y algunas con trastero. Los precios: de 215.000 a 265.000 euros, con IVA incluido. Como sucedió hace meses con la promoción de los 92 pisos del nuevo barrio de la Cruz del Campo, los expertos han vuelto a mostrar su sorpresa ante esta horquilla: “Quien puede comprarse una vivienda de 250.000 euros no necesita que se la protejan, porque puede ir al mercado libre”.

La promoción no se levantará en una zona con una demanda tan evidente como la del Residencial Cruz del Campo aunque este barrio –edificado a mediados de los 50– esté experimentando una fuerte transformación con la puesta en marcha de diferentes edificaciones. A pesar de ello, “en esa zona no tienes un edificio idéntico al lado para compararlo porque no se han hecho viviendas de obra nueva allí”, indica Joaquín Caraballo, miembro de Alianza Sevilla y gerente de Inmobiliaria Caraballo y recalca que está “por encima de precios”.

50.000 euros de entrada

Las cuentas son claras. Las viviendas de tres habitaciones son las que se venden por más de 260.000 euros, los que significa que deber tener “50.000 euros de entrada”.

Aunque el Ayuntamiento defendió en su momento que los precios de las viviendas protegidas “eran asequibles” y la subida respondía al aumento de los costes de fabricación, a juicio de Caraballo, las viviendas de tres habitaciones que Emvisesa oferta en Su Eminencia “tendrían que estar por debajo de 200.000 euros y las de dos habitaciones en torno a los 150.000”.

Además, el Consistorio argumentó durante la polémica de las VPO de la Cruz del Campo que los precios “son un 40%” más baratos que los de renta libre” estando dentro “de los módulos legales” que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España “entienden como asequibles”.

Sin embargo, los expertos consultados por este periódico difieren en cierta medida. “Todo lo que se vende de segunda mano allí está en torno a 1.300 euros el metro cuadrado y esta promoción es tres veces superior”, indica el gerente aunque admite que los costes de materiales, de construcción y de la mano de obra está por las nubes.

Sí que sostiene que una vivienda de obra nueva “supone un 30% por encima” del coste normal, pero “hay opciones de segunda mano muy buenas a esos precios en otros barrios” como Sevilla Este.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la promoción de Su Eminencia se oferta en régimen de venta de precio limitado. Con carácter general, las familias con un solo miembro deben tener ingresos inferiores a 53.720,93 euros, mientras que los hogares con dos o más miembros no pueden superar los 71.076,92 euros. Además, la protección de las viviendas dura siete años. “En siete años la vas a vender más cara”, indica Caraballo y señala que “cuando la gente ha comprado una vivienda de protección oficial y después se convierte en libre, es un granito de arena que ayuda al incremento generalizado de los precios”.

Sobre este punto está de acuerdo Sofía González Reguera, portavoz de la Asociación Sevilla para Vivir. Explica que “Andalucía tiene los periodos de protección más bajos de todo el Estado”, pero “a los siete años ya no hay control y se la puedes vender a quien quieras y al precio que quieras: a un fondo de inversión para que especule o a cualquier persona por 400.000 euros”.

Sobre la promoción de Su Eminencia, González Reguera es clara: “La mayoría de la gente que sufre la necesidad de vivienda no puede llegar a esos precios. Los recursos públicos, en este caso municipales, tienen que estar destinados a las personas que no pueden comprar una vivienda en el mercado libre”.

Un mercado de alquiler asequible

La portavoz hace especial hincapié en que con esta horquilla de precios se está atendiendo a esa parte de la ciudadanía que “puede resolverse la vida en el mercado libre” y olvidando a todos los que encuentran “dificultades” porque “no tienen garantías ni un salario suficientes” como para que un banco “te hipoteque una vivienda de 250.000 euros”. Como administración pública, apunta González Reguera, “tienes que ir a los colectivos más desfavorecidos” y “adaptar la oferta”.

Por ello considera que la apuesta debe estar en los parques de viviendas protegidas en alquiler. “Esto es lo que hacen los países con políticas de vivienda más avanzadas como Austria y Países Bajos, porque ayuda a regular el mercado”, apunta y asegura que “si hubiese un mercado de vivienda pública en alquiler importante” se podrían “limitar” las subidas tan importantes en las rentas que sufre la ciudad y que roza los 1.000 euros.