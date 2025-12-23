Las dos únicas ofertas de compra de la unidad productiva de la fábrica de loza La Cartuja Pickman han sido presentadas por Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, y el fabricante valenciano de porcenala Porvasal, según ha podido saber este periódico. El Juzgado Mercantil 3, que tramita la liquidación de Ultralta, la compañía propietaria de la fábrica, abrirá previsiblemente un período de diez días para mejorar esaspropuestas o presentar nuevas ofertas.

La irrupción en el proceso de venta de La Cartuja Pickman de un peso pesado en el sector industrial como Javier Targetta ha sido un alivio para los trabajadores, que han respaldado esta oferta, que contaría también con el aval del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, así como del departamento de Empleo que dirige Rocío Blanco en el Gobierno andaluz. A Targhetta le acompaña el grupo industrial Luksic con actividades en el mundo ferroviario, minero, hotelero, alimentos, telecomunicaciones, inmobiliario o alimentario. Se trata de un potente consorcio empresarial propiedad de Iris Fontona y la familia Luksic.

Targhetta ha informado del proyecto a los trabajadores, a diferencia de Porvasal. La plantilla ha mostrado su entusiasmo con el proyecto abanderado por el presidente de Atlantic Copper. "Estamos muy ilusionados y tranquilos por la solvencia de Targhetta", han dicho los empleados consultados por este diario.

Empleados, naves y actividad

Esta oferta incluye la subrogación de 30 empleados (todos menos los que están a punto de jubilarse), ampliar la plantilla de cara al futuro, mantener la actividad en las naves de Salteras, para lo cual ya habría llegado a un acuerdo con la familia Zapata, dueña de las naves a través de la sociedad Internacional Crane and Equipment Company, y con Nox Industrial, que adquirió en 2022 por 800.000 euros las marcas de la compañía aunque dio un derecho de recompra a Ultralta. Entre las marcas están La Cartuja de Sevilla desde 1841, la Cartuja de Sevilla, La Alacena, La Cartuja de Sevilla Pcikman, Pickman, La Bouchée Designed By la Cartuja de Sevilla y Torre del Oro.

Solvencia profesional

Javier Targheta (Madrid, 1948) ha sido CEO de Atlantic Copper durante 35 años y en marzo de 2025 cedió el testigo a Macarena Gutiérrez, aunque el empresario continúa en la compañía al asumir la presidencia. Atlatic Copper, una de las empresas europeas líder en la producción de cobre y filial española de la estadounidense Freeport-McMoRan, produce cobre refinado de alta pureza y otros productos, como ácido sulfúrico, metales preciosos y silicato de hierro, y es una de las diez empresas con mayor facturación de Andalucía: 2.790 millones de euros en 2024.

Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid (1971) y diplomado por IESE en Alta Dirección de la Empresas, Targhetta inició su vida profesional en el campo metalúrgico, incorporándose en Huelva al proyecto AIPSA, patrocinado conjuntamente por los grupos Explosivos Rio Tinto y Tharsis. Posteriormente ocupó importantes cargos al frente de la ingeniería Sereland, Ruiz de Velasco, la Empresa Nacional Elcano y la Compañía Trasatlántica Española, hasta que se incorporó en 1990 a Atlantic Copper como Consejero Delegado, cargo que llegó a compatibilizar con la de primer ejecutivo de Fertiberia. En 1993 Freeport-McMoRan Copper & Gold (Phoenix, USA) adquirió el 100% de Atlantic Copper y confirmó en el cargo de CEO a Javier Targhetta. Además, dentro de su brumador curricuclum se incluyen puestos en los consejos de administración de destacadas empresas y asociaciones empresariales.

Fabrica en Chiva

De otro lado, Porcelanas del Levante Siglo XXI (Porvasal) es una empresa especializada en la fabricación de vajillas y piezas para el mundo de la hostelería a través de su marca Porvasal, así como en la fabricación de servicios de cafetería, tacerío y platillos. La compañía nació a principios de los años 90 y desde entonces ha fabricado 100 millones de piezas, a razón de ocho millones anuales. Tiene 650 distribuidores, 149 empleados y exporta a 40 países: México, República Dominicana, Jamaica, Perú, Ecuador, Chile, Francia, Bélgica, Grecia, Italia, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suiza, Polonia, Ucrania, Canadá, Taiwán, Israel, Japón y Corea del Sur, entre otros. La compañía afirma que cuenta con la mejor tecnología a través de la incorporación de maquinaria de última generacia en sus instalaciones de Chiva (Valencia). Es el único fabricante nacional de porcelana de mesa de alta temperatura (1.400 grados centígrados).