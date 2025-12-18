La Cartuja Pickman: se reanuda el plazo para presentar ofertas de compra de la fábrica de loza

El Juzgado Mercantil 3 de Sevilla paralizó a principios de diciembre el plazo de presentación de ofertas para comprar la emblemática fábrica de loza La Cartuja Piclkman porque la Seguridad Social no había informado de las deudas que tenía por impago de cotizaciones de la empresa propietaria, Ultralta, vinculada a la familia Zapata. La administración concursal tuvo que pedir auxilio judicial y el juzgado dio un breve plazo a Inspección de Trabajo para que facilitara la deuda asociada a cada uno de los 32 trabajadores.

Los interesados en la compra de la fábrica habían expresado su temor a que la Seguridad Social pudiera derivarles una deuda de Ultralta en caso de adquirir la unidad productiva. Pedían conocer qué 'mochila laboral' iban a asumir por cada trabajador subrogado. Finalmente, Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha informado que el importe total de la deuda es de 673.866 euros, especificando la cantidad asociada a cada empleado.

Con estos datos, que han sido remitidos a las partes personadas, el Juzgado Mercantil ha acordado reanudar el plazo de presentación de ofertas ante la administración concursal conforme a las reglas exprés de liquidación. El plazo de presentación acabará el próximo lunes, 22 de diciembre. Este periódico ha sabido que hay ya varios interesados que han mostrado un interés firme por la unidad productiva.

Uno de los principales activos de La Cartuja Pickman es el derecho de recompra de las marcas, que fueron vendidas por 800.000 euros en 2022 por Ultralta a Nox Industrial, pero con un pacto de recompra. Nox Industrial, radicada en Madrid, es propiedad de Juan Manuel Martín Buendía, quien también es administrador en otras compañías junto con Ana Zapata, directora de la fábrica de La Cartuja Pickman. En el balance de la compañía, las marcas figuran 100.000 euros por las marcas. Quien se las adjudique como activo separado o integrado en la unidad productiva tendrá que pagar 100.000 euros a la compañía por ejercer el derecho de recompra. Al margen de ello, deberá abonar a Nox Industrial el precio de la retroventa, que es progresivo -empieza en 800.000 euros- en función de la fecha en que se ejercite.

Esas marcas están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Así, para España tenía registrada la marca «La Cartuja de Sevilla», que puede ser usada en productos de loza y toda clase de artículos de cerámica, además de cristales, porcelanas, etcétera; y «La Alacena», para utensilios para la casa y la cocina. Para toda la Unión Europea tenía además la marca «La Cartuja de Sevilla desde 1841» para productos de cuero, imitaciones de cueros, utensilios para la casa y la cocina, etcétera; «La Cartuja de Sevilla Pickman» y «Pickman SA Fábrica de Loza La Cartuja de Sevilla» para Alemania, Austria, Benelux, Federación de Rusia, Francia, Italia, Marruecos, Mónaco, Portugal y Suiza, que puede ser usada en artículos de loza y cerámica.

Precio de la oferta

Otro de los activos de la compañía son los hornos, maquinaria y plateras, valorados en 214.236 euros; stock de loza y calcos con un valor contable de 172.000 euros; equipos informáticos valorados en 40.000 euros y el mobiliario (15.000 euros). La nave de la fábrica n forma parte de la unidad productiva porque es propiedad de la sociedad Internacional Crane and Equipment Company, vinculada también a la familia Zapata.

Las empresas o personas físicas que presenten una oferta por la unidad productiva estarán obligados a concretar precio y delimitar el perímetro de lo que le interesa: maquinaria, existencias, subrogación de trabajadores... En el momento en que se presente una oferta se suspenderá el proceso de liquidación de los activos que incluye hasta que se resuelva.