La Cartuja Pickman paraliza su proceso de venta por falta de información sobre deudas

La jueza del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, Ana Marín, ha ordenado la suspensión del proceso de venta de La Cartuja Pickman debido a la ausencia de información detallada por parte de Inspección de Trabajo sobre las deudas pendientes con cada trabajador, según ha adelantado El Conciso. Esta decisión paraliza el plazo para la presentación de ofertas vinculantes, que inicialmente concluía el miércoles 4 de diciembre de 2024, y supone un importante contratiempo para el futuro de la histórica fábrica de loza sevillana, cuya continuidad está en juego junto con los 34 puestos de trabajo que mantiene actualmente.

El procedimiento de venta se estaba realizando mediante un sistema exprés con el objetivo de salvar tanto la actividad como los empleos antes del 15 de diciembre de 2024, fecha en que finaliza el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vigente. La notoriedad histórica de La Cartuja Pickman, vinculada a Sevilla durante casi dos siglos, ha generado una movilización institucional que incluye una declaración de apoyo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento hispalense, donde se insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a implicarse activamente en el salvamento de esta emblemática marca.

La deuda con la Seguridad Social: el principal escollo para los compradores

Los potenciales compradores de La Cartuja Pickman han estado posponiendo la presentación de ofertas vinculantes a la espera de conocer con exactitud el pasivo laboral que deberían asumir. Aunque la administración concursal solicitó a Inspección de Trabajo información detallada sobre estas deudas, únicamente recibió una cantidad global cercana a 1,5 millones de euros, sin el desglose por trabajador que permitiría a los interesados evaluar con precisión los costes de subrogación laboral.

Ante esta situación, la administración concursal se vio obligada a solicitar auxilio judicial para obtener la información pormenorizada, pero los datos requeridos no llegaron a tiempo para la presentación de ofertas prevista. Esta circunstancia ha forzado a la jueza a suspender los plazos del proceso hasta que Inspección de Trabajo aporte la información detallada necesaria, lo que también obligará a la empresa a ampliar el ERTE para que los trabajadores puedan seguir percibiendo la prestación por desempleo más allá del 15 de diciembre.

Situación patrimonial de Ultralta, propietaria de La Cartuja Pickman

La empresa Ultralta, propiedad de la familia Zapata y actual dueña de La Cartuja Pickman, presenta una complicada situación financiera. El activo total de la compañía apenas supera el medio millón de euros (541.236 €), mientras que su deuda con la Seguridad Social asciende a 1,4 millones de euros, evidenciando un grave desequilibrio patrimonial que dificulta cualquier solución viable sin importantes quitas de deuda.

Entre los principales activos que conforman el patrimonio de Ultralta se encuentran el derecho de recompra de las marcas y patentes que la empresa vendió en 2022, valorado en 100.000 euros; los hornos, maquinaria y plateras, tasados en 214.236 euros; las existencias de loza y calcos por valor de 172.000 euros; los equipos informáticos estimados en 40.000 euros; y el mobiliario, valorado en 15.000 euros. Es importante destacar que ni las naves industriales ni las marcas comerciales son actualmente propiedad de Ultralta.

Las instalaciones donde opera la fábrica, ubicadas en el término municipal de Salteras (Sevilla), frente al polígono empresarial Los Llanos, pertenecen a la sociedad Internacional Crane and Equipment Company, también vinculada a la familia Zapata, lo que añade un factor adicional de complejidad a cualquier operación de compraventa que pretenda garantizar la continuidad de la actividad industrial.

Historia y relevancia de La Cartuja Pickman en Sevilla

Fundada en 1841 por el empresario inglés Charles Pickman, La Cartuja de Sevilla se ha consolidado durante casi dos siglos como uno de los referentes más importantes de la cerámica española y un símbolo cultural de la capital andaluza. Originalmente instalada en el antiguo monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas, la fábrica trasladó posteriormente sus instalaciones a su ubicación actual en Salteras.

La producción de La Cartuja Pickman se ha caracterizado históricamente por la fabricación de vajillas y piezas decorativas de alta calidad, con diseños que han combinado la tradición cerámica andaluza con influencias inglesas. Durante décadas, sus productos han estado presentes en hogares españoles y extranjeros, siendo reconocidos por su calidad artesanal y su distintivo sello azul.

La relevancia patrimonial e histórica de esta empresa ha motivado que su actual crisis financiera trascienda el ámbito puramente empresarial para convertirse en un asunto de interés público, con implicaciones para el patrimonio industrial y cultural de Sevilla. Esto explica la movilización institucional y social en favor de su supervivencia, que incluye el respaldo explícito del Ayuntamiento de Sevilla y las peticiones de intervención dirigidas a administraciones superiores.

¿Qué ocurrirá con los trabajadores de La Cartuja Pickman?

La suspensión del proceso de venta genera una situación de incertidumbre para los 34 empleados de La Cartuja Pickman, cuyo ERTE finaliza el próximo 15 de diciembre de 2024. La empresa deberá solicitar una ampliación de este expediente para garantizar que los trabajadores puedan seguir percibiendo la prestación por desempleo mientras se resuelve el proceso de venta.

En caso de que finalmente se materialice la venta de la unidad productiva, el comprador tendría que decidir cuántos de los actuales trabajadores mantiene en plantilla, subrogándose en sus contratos y asumiendo parte de las deudas por cotizaciones sociales pendientes. Esta es precisamente la información que los potenciales compradores reclaman conocer con detalle antes de presentar sus ofertas definitivas.

Si el proceso de venta no llegara a buen puerto, la alternativa sería la liquidación de la empresa, lo que podría suponer el fin definitivo de una de las marcas más emblemáticas de la industria cerámica española y la pérdida de todos los puestos de trabajo actuales, además de un importante golpe para el patrimonio industrial de Sevilla y su área metropolitana.

Implicación de las instituciones en el futuro de La Cartuja

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó recientemente una declaración institucional en apoyo a los trabajadores y a la continuidad de La Cartuja Pickman, instando tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central a implicarse activamente en la búsqueda de soluciones. Esta iniciativa refleja la consideración de la fábrica como un bien de interés general que trasciende lo puramente económico para adentrarse en el ámbito del patrimonio cultural e identitario de la ciudad.

Las administraciones públicas podrían jugar un papel determinante facilitando acuerdos con la Seguridad Social para posibilitar quitas o aplazamientos de deuda que hagan viable la operación de compra, o incluso valorando la posibilidad de participar directamente en el rescate de la empresa a través de alguna sociedad pública o mediante la declaración de la marca como bien de interés cultural que merezca protección especial.