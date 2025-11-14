¿Cuántas piezas de loza saldrán a la venta en la liquidación de La Cartuja Pickman?

El activo de Ultralta, dueña de La Cartuja Pickman, se elevan a poco más de medio millón de euros, según el informe enviado al Juzgado Mercantil 3 de Sevilla por el administrador concursal, al que ha tenido acceso este periódico. El activo no podrá cubrir las deudas de Ultralta, propiedad de la familia Zapata, porque sus deudas ascienden a más de 2,6 millones, siendo sus principales acreedores la Seguridad Social (1,4 millones), Hacienda (744.167 euros) y el Fondo de Garantía Salarial (520.376 euros).

Dentro su activo figura el derecho de recompra de las marcas y patentes que vendió en el año 2022 por 800.000 euros a Nox Industrial para poder pagar las deudas que tenía con la Seguridad Social y Hacienda. El derecho de recompra se ha contabilizado en 100.000 euros. Además, la compañía cuenta con hornos, maquinaria y plateras por 214.236 euros), stock de loza y calcos por 172.000 euros, equipos informáticos valorados en 40.000 euros y el mobiliario (15.000 euros).

¿Están en buenas condiciones las piezas de loza del stock? Según el inventario hecho por Ultralta, hay 117.872 piezas de loza: 38.872 de primera y segunda, y otras 79.000 piezas de material obsoleto. En la liquidación de La Cartuja Pickman saldrán a la venta 24.372 piezas catalogadas como "material de primera", cuyo valor es de 100.000 euros. De esas piezas, 5.000 son de venta normal y el resto corresponde a material para venta esporádica. Por ejemplo, en sus almacenes hay 1.300 mancerinas, un conjunto de tres piezas (plato y vasos).

De otro lado, en el stock hay 12.000 piezas "de segunda" con un valor estimado de 25.000 euros de material. Además, hay 2.500 piezas de material sin clasificar, con un valor de 4.000 euros. Cuenta además con 228.988 calcos que se usan para estampar los diseños decorativos en vajillas y otros objetos de loza.

Familias que pagaron por adelantado vajillas que finalmente no recibieron tenían la esperanza de que antes de proceder a la venta de la compañía se les entregaran los pedidos. Algunas han presentado denuncias ante la Policía por considerar que hubo fraude, ya que las operaciones de venta se produjeron este verano, cuando la compañía ya sabía que no podría cumplir el convenio de acreedores y con la fábrica paralizada con el argumento de que iban a reparar las goteras del techo de la nave, lo que llevó a aprobar un ERTE para sus 34 empleados. Ahora se procederá a la venta de La Cartuja Pickman y los interesados podrán hacer ofertas por toda la unidad productiva o por activos concretos, como el derecho de recompra de las marcas o el stock que hay en sus almacenes. Si finalmente no hay ofertas de compra, saldrán a subasta sus activos y, en el peor de los casos, el stock saldrán a la venta en un outlet, según el plan de liquidación de la compañía propuesto por el administrador concursal.