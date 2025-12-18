Sevilla estrena nueva edición de Navigalia

El alcalde José Luis Sanz ha inaugurado este jueves oficialmente ‘Navigalia: Misión Regalo’, la nueva edición del gran espectáculo multimedia, que se ha consolidado como una de las grandes citas de la Navidad en la ciudad.

Se puede disfrutar del 18 al 23 y del 26 al 30 de diciembre, y del 2 al 4 de enero, con cinco pases diarios a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 h. El espectáculo pasa a tener una duración de 12 a 23 minutos por pase.

“En apenas dos ediciones, Navigalia se ha convertido en una propuesta única en España y uno de los momentos más esperados por los sevillanos durante las fiestas. Su enclave —la orilla del Guadalquivir frente al barrio de Triana— lo ha transformado en un escenario cultural abierto, inmersivo y totalmente integrado en nuestro paisaje”, ha resaltado el primer edil de la ciudad.

Navigalia es un proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, diseñado, producido y puesto en escena por Acciona, a través de su división especializada en experiencias culturales y eventos. Este año, bajo el título ‘Misión Regalo’, la historia sitúa a Sevilla como protagonista de un cuento navideño que invita a familias y visitantes a vivir una experiencia mágica al aire libre.

Durante la inauguración y tras un primer día que llenó las gradas de sevillanos y visitantes, el alcalde Sanz destacó el carácter único de esta tercera edición y subrayó que “desde su primera edición ha superado todas las expectativas, y este año damos un salto más”. “Esta nueva edición vuelve a situar al río y al entorno del puente de Triana como un gran escenario cultural abierto a todos los sevillanos. Además, alcanza la mayor duración de todas sus ediciones, con un espectáculo totalmente multisensorial que combina proyecciones, artes escénicas, música, iluminación, efectos y una narrativa profundamente sevillana”, destacó Sanz.

‘Navigalia: Misión Regalo’ crece en duración y aforo: el espectáculo pasa a tener una duración de 12 a 23 minutos por pase.

Cada función contará con 1.842 localidades (1.812 más 30 para personas con movilidad reducida).

Un total de 128.940 entradas estarán disponibles para el público.

El precio de la entrada asciende a 2 euros. Los tickets pueden adquirirse desde el pasado viernes en la web: navigalia2025.com o en la taquilla del Teatro Lope de Vega.