Navigalia pone a la venta sus entradas este viernes: precio y cómo conseguirlas para vivir el gran mapping navideño de Sevilla

El espectáculo que ha transformado las noches navideñas de Sevilla vuelve a iluminar la ribera del Guadalquivir. A partir del 18 de diciembre, la combinación de luz, color y sorprendentes proyecciones sobre el agua que ofrece Navigalia se alzará con fuerza desde la zapata de la calle Betis, justo frente al barrio de Triana.

Para poder disfrutar de este espectáculo multimedia, la organización ha confirmado que las entradas estarán disponibles a partir de las 09:00 horas de este viernes 12 de diciembre. Las personas interesadas en asistir podrán hacerse con ellas a través de la página web navigalia2025.com, así como también en las taquillas del Teatro Lope de Vega.

Nueva edición del espectáculo Navigalia, a orillas del guadalquivir

"Un año más podremos disfrutar de este espectáculo, que se llevará a cabo junto al puente de Triana y que ofrece una experiencia única para vivir la magia de la Navidad", señalan desde la organización. Convertido ya en una cita imprescindible para muchos sevillanos y turistas, se ha consolidado como uno de los grandes atractivos dentro de la programación navideña de la ciudad.

Hablamos de una experiencia visual única, que aúna efectos especiales, animaciones sobre el río y un montaje digno de admiración. La edición de 2025 llega así bajo el subtítulo de "Misión regalo", dirigida especialmente a los propios sevillanos, ya que ilustra un cuento en el que la capital hispalense es la clara protagonista.

¿Cuánto cuestan las entradas de Navigalia?

Las entradas de Navigalia tienen un coste de 2 euros por persona y el espectáculo podrá disfrutarse todos los días hasta el próximo 4 de enero. Además, cuenta con un total de 70 sesiones previstas, cinco cada día repartidas en diferentes horarios: a las 18:45 h, 19:40 h, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Además, este año cuenta con importantes novedades. Por un lado, la duración del espectáculo pasará de los 12 a los 18 minutos; y, por otro, el aforo tendrá una capacidad máxima de 1.900 asistentes, todos ellos sentados. En términos generales, se prevé que pueda disfrutar del evento un total de 130.000 espectadores durante todo el período de la Navidad.

Las dos producciones anteriores, "La magia está en el río" y "El rescate de la Navidad", consiguieron conectar especialmente con el público familiar. Ahora, se pretende llegar al conjunto de los ciudadanos con una apuesta centrada en los entresijos de Sevilla. De esta forma, se completa la programación navideña de la capital, que ya cuenta con una amplia oferta de ocio repartida en todos los distritos de la ciudad.