Zambombas, mercados navideños, teatro y mucho más en este pueblo de Sevilla para celebrar una Navidad por todo lo alto

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra se une a los pueblos que celebrarán la Navidad por todo lo alto con una programación muy extensa y para todos los públicos que promete no dejar indiferente a nadie y que abarca desde espectáculos en el auditorio y el teatro, hasta conciertos de calle, zambombas flamencas, actividades familiares, mercados navideños y belenes vivientes.
Durante más de un mes la localidad se llenará de propuestas para disfrutar en cada barrio y en cada rincón de la ciudad, donde el alumbrado, los villancicos y la ambientación navideña llenarán las calles de magia y convivencia.
Programación completa
Alumbrado, talleres y pasacalles el 5 de diciembre
- Encendido del alumbrado y Gran Fiesta de Navidad en la plaza de La Almazara, desde las 16:30 horas.
- Talleres, lluvia de confeti, personajes, regalos, sorteos y música en directo.
- Gran pasacalles con la Banda del Cristo de la Bondad (18:00 horas desde La Plazuela; llegada a La Almazara a las 19:15 h).
- Encendido oficial del alumbrado navideño a las 19:30 horas.
- Árbol de 14 metros y más de 900.000 luces LED iluminando 30 calles, 345 motivos ornamentales y 194 árboles.
Funciones en el Auditorio Riberas del Guadaíra
- 11 diciembre: Ballet “El Cascanueces” a las 20:30 horas.
- 12 diciembre :El árbol de la alegría, con Miguel Poveda, a las 22:00 horas
- 14 diciembre: Musical Annie, de 12:00 a 18:00 horas
- 19 diciembre: Concierto Manuel Lombo por Navidad, a las 20:30 horas
- 22 diciembre: Concierto de Navidad de la Banda de Alcalá a las 20:30 horas
Teatro Gutiérrez de Alba
- 10 diciembre: Presentación del Cuento de Navidad (Amigos de los Reyes Magos), a las 20:00 horas
- 14 diciembre: Circo Alas, clown, malabares, acrobacias, a las 12:00 horas
- 21 diciembre: Espectáculo “Las guerreras K-Pop”, a las 17:00 y a las 19:00 horas
Pregones, zambombas y actos culturales
6 de diciembre
- Fiesta por el Día de la Constitución: 12:00 horas en la Plaza Ginecólogo F. Troncoso
- Concierto de la Banda de Música de Alcalá por el Día de la Constitución a las 18:30 horas en la Plaza Ginecólogo F. Troncoso
- Encendido del alumbrado navideño en este espacio.
6 al 8 de diciembre
- Mercado Navideño en la Plaza de las Mujeres Panaderas (Inauguración el día 6 a las 12:00 horas)
8 de diciembre
- Pasacalles de la Banda Ntra. Sra. del Águila por el Día de la Inmaculada a las 09:30 horas desde la Plaza del Ángel hasta la Iglesia San Sebastián
- Desayuno navideño organizado por la AVV Tres Arcos, de 10:00 a 14:00 horas en la Explanada del Santuario del Águila
Del 8 de diciembre al 5 de enero
- Belén Emanuel en la calle Antonio Marinera 60 (local bajo), de 18:00 a 21:00 horas
8, 10, 11, 12, 13 y 14 y 17, 18, 19 y 20 de diciembre
- Casita de Papá Noel y Belén de Playmobil en la Plaza Ginecólogo Fernando Troncoso de 17:00 a 21:00 horas
9 de diciembre
- Inauguración del Belén Municipal a las 11:00 horas en el Ayuntamiento (visitable hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas)
12 de diciembre
- Gran Fiesta Infantil a las 16:30 horas en el Bulevar de La Paz
- Teatro de calle de la Cabalgata de Reyes Magos a las 18:00 horas en la Plaza de Los Molinos
13 de diciembre
- Zambomba navideña y cartero Real en puerta Casa Hermandad de San Mateo (zona norte) a partir de las 13.00 horas.
- Navidad Flamenca con distintas zambombas en Plaza del Duque a partir de las 16.00 horas
- Fiesta de la Esperanza a las 13:00 horas en Casa Hdad. del Cautivo
- Gran Zambomba de la Hdad. del Rosario en el colegio Salesiano a las 13:00 horas
- Zambomba flamenca de AVV San Miguel en `La Roezna´ a las 17:30 horas
- Gran Zambomba Esencia Flamenca Asoc. Te-Naces en la Caseta Municipal a partir 14:00 horas
14 de diciembre
- Pregón de San Juan de Dios a las 12:00 horas
17 de diciembre
- Zambomba Flamenca `Los flamencos adoran al Mesías´ en Oleum Arte, Avda. Dos Hermanas 3A.
18 de diciembre
- Pregón Salesiano de la Navidad a las 20:00 horas en la Capilla de los Salesianos
19 de diciembre
- Fiesta infantil y pasacalles en Avda. Sta. Lucía a las 16:30 horas. Salida de Plaza Los Molinos a Plaza de las Aceituneras.
- Concierto de Navidad `Popurrí infantil´ de la parroquia de San Sebastián, a las 18:30 horas en La Plazuela.
- Navidad Flamenca en Peña Flamenca La Soleá a las 21:00 horas
- Teatro de calle de la Cabalgata de Reyes Magos en calle Antonio Guerra Ojeda (bulevar de La Paz) a las 18:00 horas
⭐ 20 de diciembre
- Roscón de Reyes Solidario (Hdad. de la Tercera Palabra) a las 16:00 horas en La Plazuela
- Belén Viviente en el Santuario del Águila de 16:30 a 19.30 horas
- Recorrido trineo Papá Noel por los aledaños Plaza Ginecólogo F. Troncoso a las 17.00 horas
- Zambomba Gitana y cartero Real en Plaza Antonio Labandón a las 13.00 horas
- Zambomba en `La Nocla´, placita de C/ Lavanda a las 18:00 horas
- Concierto de calle y Zambomba en La Plazuela desde las 19.00 horas, Coro de la Hdad. del Rocío y Hnas. Villaú.
- Concierto `Pavo Turrón y a cantar´ en San Sebastián a las 21.00 horas
- Zambomba y Fiesta Infantil en Campo Alegre a las 16.30 horas en Plaza de Lima (AVV Qalat Chabir).
- Salida de Papá Noel en trineo a las 17.30 horas en Plaza Ginecólogo F. Troncoso
Del 20 al 21 de diciembre
- Belén Viviente Oleum Arte, de 17:00–21:30 horas en la Avda. Dos Hermanas 3A
21 de diciembre
- Belén Viviente Flamenco, de 12:00 a 14:00 horas, en AVV San Miguel
24 de diciembre
- Conciertos de calle a las 16:30 horas en La Plazuela y Plaza del Cabildo
26 de diciembre
- Gran Fiesta Infantil de Navidad, a las 16:30 horas en el Campo de las Beatas
- Cartero Real – Cabalgata Campo de las Beatas, a las 17:00 horas en el C.C. Sur
27 de diciembre
- Gran Fiesta Infantil y actividades AIRA, a las 16:30 horas en Nueva Alcalá
- Conciertos de calle, a las 16:30 horas en Comerciales Campo de las Beatas
- Cartero Real – Divina Pastora, de 11:00 a 14:00 horas en Barrios de San Agustín, Sta. Lucía y Panaderos
28 de diciembre
- Cartero Real, a las 12:00 horas en AVV Los Lirios
- Concierto de villancicos y Coro Hdad. del Rocío a las 13:00 horas en San Agustín
- “Navidad Pop-Rock” – Banda de Música de Alcalá, 13:00 horas en La Plazuela
30 de diciembre
- Fiesta de Precampanadas – Party Revive y DJ Yanyo, a las 18:00 horas en Plaza del Duque
31 de diciembre
- Conciertos de calle, a las 16:30 horas en La Plazuela y Plaza del Cabildo
3 de enero
- Tarde mágica infantil y concierto a las 19:00 horas,
- Cartero Real, a las 17:30 horas en la Plaza Ginecólogo Troncoso
6 de enero
- Conciertos de calle, a las 16:30 horas en la Plaza del Cabildo
Cabalgata de Reyes Magos
4 de enero
- Fiesta de Heraldos Reales (de Plaza del Derribo a la Casa de la Cultura), a las 12:30 horas Sones de la Cabalgata (La Plazuela)
5 de enero
- Salida de la Cabalgata de Alcalá desde Nueva Alcalá a las 17:00 horas
6 de enero
- Salida Reyes Magos – Campo de las Beatas: 11:00 horas
- Salida Reyes Magos – Silos: a las 17:00 horas
