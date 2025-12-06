Zambombas, mercados navideños, teatro y mucho más en este pueblo de Sevilla para celebrar una Navidad por todo lo alto

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra se une a los pueblos que celebrarán la Navidad por todo lo alto con una programación muy extensa y para todos los públicos que promete no dejar indiferente a nadie y que abarca desde espectáculos en el auditorio y el teatro, hasta conciertos de calle, zambombas flamencas, actividades familiares, mercados navideños y belenes vivientes.

Durante más de un mes la localidad se llenará de propuestas para disfrutar en cada barrio y en cada rincón de la ciudad, donde el alumbrado, los villancicos y la ambientación navideña llenarán las calles de magia y convivencia.

Programación completa

Alumbrado, talleres y pasacalles el 5 de diciembre

Encendido del alumbrado y Gran Fiesta de Navidad en la plaza de La Almazara, desde las 16:30 horas.

y Gran Fiesta de Navidad en la plaza de La Almazara, desde las 16:30 horas. Talleres, lluvia de confeti, personajes, regalos, sorteos y música en directo.

Gran pasacalles con la Banda del Cristo de la Bondad (18:00 horas desde La Plazuela; llegada a La Almazara a las 19:15 h).

con la Banda del Cristo de la Bondad (18:00 horas desde La Plazuela; llegada a La Almazara a las 19:15 h). Encendido oficial del alumbrado navideño a las 19:30 horas.

Árbol de 14 metros y más de 900.000 luces LED iluminando 30 calles, 345 motivos ornamentales y 194 árboles.

Funciones en el Auditorio Riberas del Guadaíra

11 diciembre: Ballet “El Cascanueces” a las 20:30 horas.

Ballet “El Cascanueces” a las 20:30 horas. 12 diciembre : El árbol de la alegría, con Miguel Poveda, a las 22:00 horas

El árbol de la alegría, con Miguel Poveda, a las 22:00 horas 14 diciembre: Musical Annie, de 12:00 a 18:00 horas

Musical Annie, de 12:00 a 18:00 horas 19 diciembre: Concierto Manuel Lombo por Navidad, a las 20:30 horas

Concierto Manuel Lombo por Navidad, a las 20:30 horas 22 diciembre: Concierto de Navidad de la Banda de Alcalá a las 20:30 horas

Teatro Gutiérrez de Alba

10 diciembre: Presentación del Cuento de Navidad (Amigos de los Reyes Magos), a las 20:00 horas

Presentación del Cuento de Navidad (Amigos de los Reyes Magos), a las 20:00 horas 14 diciembre: Circo Alas, clown, malabares, acrobacias, a las 12:00 horas

Circo Alas, clown, malabares, acrobacias, a las 12:00 horas 21 diciembre: Espectáculo “Las guerreras K-Pop”, a las 17:00 y a las 19:00 horas

Pregones, zambombas y actos culturales

6 de diciembre

Fiesta por el Día de la Constitución: 12:00 horas en la Plaza Ginecólogo F. Troncoso

12:00 horas en la Plaza Ginecólogo F. Troncoso Concierto de la Banda de Música de Alcalá por el Día de la Constitución a las 18:30 horas en la Plaza Ginecólogo F. Troncoso

por el Día de la Constitución a las 18:30 horas en la Plaza Ginecólogo F. Troncoso Encendido del alumbrado navideño en este espacio.

6 al 8 de diciembre

Mercado Navideño en la Plaza de las Mujeres Panaderas (Inauguración el día 6 a las 12:00 horas)

8 de diciembre

Pasacalles de la Banda Ntra. Sra. del Águila por el Día de la Inmaculada a las 09:30 horas desde la Plaza del Ángel hasta la Iglesia San Sebastián

por el Día de la Inmaculada a las 09:30 horas desde la Plaza del Ángel hasta la Iglesia San Sebastián Desayuno navideño organizado por la AVV Tres Arcos, de 10:00 a 14:00 horas en la Explanada del Santuario del Águila

Del 8 de diciembre al 5 de enero

Belén Emanuel en la calle Antonio Marinera 60 (local bajo), de 18:00 a 21:00 horas

8, 10, 11, 12, 13 y 14 y 17, 18, 19 y 20 de diciembre

Casita de Papá Noel y Belén de Playmobil en la Plaza Ginecólogo Fernando Troncoso de 17:00 a 21:00 horas

9 de diciembre

Inauguración del Belén Municipal a las 11:00 horas en el Ayuntamiento (visitable hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas)

12 de diciembre

Gran Fiesta Infantil a las 16:30 horas en el Bulevar de La Paz

a las 16:30 horas en el Bulevar de La Paz Teatro de calle de la Cabalgata de Reyes Magos a las 18:00 horas en la Plaza de Los Molinos

13 de diciembre

Zambomba navideña y cartero Real en puerta Casa Hermandad de San Mateo (zona norte) a partir de las 13.00 horas.

en puerta Casa Hermandad de San Mateo (zona norte) a partir de las 13.00 horas. Navidad Flamenca con distintas zambombas en Plaza del Duque a partir de las 16.00 horas

en Plaza del Duque a partir de las 16.00 horas Fiesta de la Esperanza a las 13:00 horas en Casa Hdad. del Cautivo

a las 13:00 horas en Casa Hdad. del Cautivo Gran Zambomba de la Hdad. del Rosario en el colegio Salesiano a las 13:00 horas

en el colegio Salesiano a las 13:00 horas Zambomba flamenca de AVV San Miguel en `La Roezna´ a las 17:30 horas

en `La Roezna´ a las 17:30 horas Gran Zambomba Esencia Flamenca Asoc. Te-Naces en la Caseta Municipal a partir 14:00 horas

14 de diciembre

Pregón de San Juan de Dios a las 12:00 horas

17 de diciembre

Zambomba Flamenca `Los flamencos adoran al Mesías´ en Oleum Arte, Avda. Dos Hermanas 3A.

18 de diciembre

Pregón Salesiano de la Navidad a las 20:00 horas en la Capilla de los Salesianos

19 de diciembre

Fiesta infantil y pasacalles en Avda. Sta. Lucía a las 16:30 horas. Salida de Plaza Los Molinos a Plaza de las Aceituneras.

Concierto de Navidad `Popurrí infantil´ de la parroquia de San Sebastián, a las 18:30 horas en La Plazuela.

Navidad Flamenca en Peña Flamenca La Soleá a las 21:00 horas

Teatro de calle de la Cabalgata de Reyes Magos en calle Antonio Guerra Ojeda (bulevar de La Paz) a las 18:00 horas

⭐ 20 de diciembre

Roscón de Reyes Solidario (Hdad. de la Tercera Palabra) a las 16:00 horas en La Plazuela

(Hdad. de la Tercera Palabra) a las 16:00 horas en La Plazuela Belén Viviente en el Santuario del Águila de 16:30 a 19.30 horas

Recorrido trineo Papá Noel por los aledaños Plaza Ginecólogo F. Troncoso a las 17.00 horas

Zambomba Gitana y cartero Real en Plaza Antonio Labandón a las 13.00 horas

Zambomba en `La Nocla´, placita de C/ Lavanda a las 18:00 horas

Concierto de calle y Zambomba en La Plazuela desde las 19.00 horas, Coro de la Hdad. del Rocío y Hnas. Villaú.

Concierto `Pavo Turrón y a cantar´ en San Sebastián a las 21.00 horas

Zambomba y Fiesta Infantil en Campo Alegre a las 16.30 horas en Plaza de Lima (AVV Qalat Chabir).

Salida de Papá Noel en trineo a las 17.30 horas en Plaza Ginecólogo F. Troncoso

Del 20 al 21 de diciembre

Belén Viviente Oleum Arte, de 17:00–21:30 horas en la Avda. Dos Hermanas 3A

21 de diciembre

Belén Viviente Flamenco, de 12:00 a 14:00 horas, en AVV San Miguel

24 de diciembre

Conciertos de calle a las 16:30 horas en La Plazuela y Plaza del Cabildo

26 de diciembre

Gran Fiesta Infantil de Navidad, a las 16:30 horas en el Campo de las Beatas

a las 16:30 horas en el Campo de las Beatas Cartero Real – Cabalgata Campo de las Beatas, a las 17:00 horas en el C.C. Sur

27 de diciembre

Gran Fiesta Infantil y actividades AIRA, a las 16:30 horas en Nueva Alcalá

a las 16:30 horas en Nueva Alcalá Conciertos de calle, a las 16:30 horas en Comerciales Campo de las Beatas

a las 16:30 horas en Comerciales Campo de las Beatas Cartero Real – Divina Pastora, de 11:00 a 14:00 horas en Barrios de San Agustín, Sta. Lucía y Panaderos

28 de diciembre

Cartero Real, a las 12:00 horas en AVV Los Lirios

a las 12:00 horas en AVV Los Lirios Concierto de villancicos y Coro Hdad. del Rocío a las 13:00 horas en San Agustín

a las 13:00 horas en San Agustín “Navidad Pop-Rock” – Banda de Música de Alcalá, 13:00 horas en La Plazuela

30 de diciembre

Fiesta de Precampanadas – Party Revive y DJ Yanyo, a las 18:00 horas en Plaza del Duque

31 de diciembre

Conciertos de calle, a las 16:30 horas en La Plazuela y Plaza del Cabildo

3 de enero

Tarde mágica infantil y concierto a las 19:00 horas,

Cartero Real, a las 17:30 horas en la Plaza Ginecólogo Troncoso

6 de enero

Conciertos de calle, a las 16:30 horas en la Plaza del Cabildo

Cabalgata de Reyes Magos

4 de enero

Fiesta de Heraldos Reales (de Plaza del Derribo a la Casa de la Cultura), a las 12:30 horas Sones de la Cabalgata (La Plazuela)

5 de enero

Salida de la Cabalgata de Alcalá desde Nueva Alcalá a las 17:00 horas

6 de enero