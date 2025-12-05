Los belenes más singulares de los pueblos de Sevilla para la Navidad de 2025: guía por los Nacimientos de la provincia

Los belenes en la provincia de Sevilla constituyen una de las tradiciones navideñas más arraigadas y reconocidas de Andalucía. Desde los monumentales nacimientos instalados en instituciones históricas hasta los artesanales que preparan hermandades y asociaciones vecinales, sin olvidar a las representaciones de belenes vivientes que se hacen en algunas localidades, cada montaje se convierte en un reclamo cultural que atrae a miles de visitantes.

Además de su dimensión cultural, los belenes desempeñan un papel económico y social relevante. En torno a ellos se generan ferias especializadas, como los tradicionales mercados de artesanía belenista o toda la programación festiva que se instala en diferentes pueblos durante la Navidad, que impulsa el trabajo de numerosos artesanos de la provincia.

Más allá de los famosos belenes que se reparten por la ciudad, en la provincia de Sevilla hay multitud de pueblos que durante estas fechas instalan Nacimientos de gran belleza en algunos de sus edificios, parroquias e incluso en sus propias calles. Estos son algunos de los belenes que se pueden visitar en los municipios sevillanos durante la Navidad de 2025:

Santiponce

Como cada año, los días 20 y 21 de diciembre, la localidad de Santiponce, a pocos minutos de la capital, acogerá la representación de su Belén Nazareno, un belén viviente que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la Navidad en el Aljarafe sevillano, circunstancia que acreditan los miles de visitantes que recibe cada año, habiendo recibido el reconocimiento de la Asociación de Belenistas de Sevilla por su trabajada y meritoria puesta en escena.

Situado en el cerro que domina el Teatro Romano de Itálica, sus visitantes, mayores y pequeños, podrán vivir una experiencia inmersiva, conmovedora e inolvidable, descubrir los oficios y el modo de vida de la época, y disfrutar de un nacimiento vivo, en el que los participantes interactúan con el visitante. La recreación cuenta con más de 250 figurantes, palacios, puentes, ríos y cascadas, todo con un gran realismo. A ello se une una gran variedad de animales, utensilios, herramientas de antaño y artículos domésticos.

Cartel de este belén viviente, uno de los más aclamados de la provincia

Sanlúcar la Mayor

Si hay un belén famoso en la provincia de Sevilla ese es el de Sanlúcar la Mayor, tratándose de uno de los belenes vivientes más grandes de toda España, con más de 400 figurantes. Del 6 al 14 de diciembre el barrio de San Pedro de la localidad acogerá la representación de varias escenas del nacimiento de Jesús que recrearán cómo era la vida cotidiana de Belén hace más de 2000 años. Este año el belén contará con algunas novedades, como la inclusión de más participantes y de nuevas escenas, con otros recorridos y escenarios que lo distinguen de los belenes vivientes de años anteriores.

Belén viviente de Sanlúcar la Mayor / @belenvivienteslm

Alcalá del Río

Este fin de semana, durante los días 6, 7 y 8 (de sábado a lunes), el municipio de Alcalá del Río acogerá la representación de su ya conocido belén viviente, el más antiguo de la provincia de Sevilla después de casi dos décadas celebrándose. En él participan más de 300 vecinos y vecinas de la localidad, lo que convierte a esta cita en uno de los mayores atractivos turísticos de Alcalá del Río.

Belén viviente de Alcalá del Río / Sucedió en Belén

Écija

Del 5 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 el Ayuntamiento de Écija instalará un belén institucional en la Plaza de España Natatio Romana. La inauguración del Nacimiento, montado por la Asociación de Belenistas de Écija, tendrá lugar a las 10:00 horas con la bendición del párroco de Santa María y Santa Bárbara. El horario para poder visitarlo es ininterrumpido. Además del belén la localidad acogerá una extensa programación de actividades dirigidas a las fechas que se podrán disfrutar todo el mes de diciembre.

Estepa

En estas fechas Estepa es uno de los municipios más famosos de toda España gracias a la elaboración de sus tradicionales mantecados. Más allá de este hecho, que atrae a miles de turistas de diferentes lugares de la región en busca de estos dulces, en muchos de los lugares del municipio habrá instalados diferentes belenes que participan, además, en el concurso promovido por el ayuntamiento de la localidad. Todo ello junto a una extensa programación de actividades que convertirán a Estepa en un lugar de cuento durante estas fechas.

Villanueva del Río y Minas

A partir del 3 de diciembre este municipio ubicado entre la Sierra Norte de Sevilla y la Vega del Guadalquivir inaugurará su tradicional belén que se podrá visitar durante toda la Navidad junto a otras actividades organizadas por el Ayuntamiento de Villanueva como recorrido de camellos y representación de Sus Majestades los Reyes Magos, conciertos, zambombas, degustaciones y mucho más.

Carmona

El 5 de diciembre tendrá lugar la inauguración del belén municipal de Carmona en la Plaza Adolfo Suárez. El encuentro se dará a las 19:00 horas y contará con la actuación de la zambomba flamenca “Carmoneando por Navidad”, de Paquito Carmona, que pondrá el ambiente festivo a esta tradicional cita.

En esta ocasión, la elaboración del belén correrá a cargo de la Cofradía de la Redención, que también ofrecerá una merienda navideña para festejar el comienzo de la Navidad.