Este pueblo de Sevilla se transformará en una pequeña Laponia durante una semana con su mercado navideño

La próxima semana, el pueblo sevillano de Écija, uno de los más turísticos y con mayor riqueza patrimonial de la provincia, albergará un gran mercado navideño con multitud de actividades y puestos de artesanía que transformará la ciudad en una pequeña Laponia.

Del 1 al 8 de diciembre de 2025, el centro histórico del municipio celebrará su Mercado Navideño, concretamente en la Plaza de España, con horario ininterrumpido de 11:00 a 22:00 horas. Durante ocho días, la plaza se transformará en un punto de encuentro iluminado y decorado con esmero, donde más de 20 puestos ofrecerán productos artesanales, regalos originales y delicias típicas de la temporada. También habrá un Papá Noel que estará presente para recoger las cartas de los más pequeños, un Belén tradicional, exhibiciones de cetrería y la inauguración oficial del alumbrado navideño, que marcará el inicio de las fiestas en Écija.

A lo largo de una semana los vecinos y vecinas de la localidad, así como los visitantes podrán disfrutar de un mercado temático con ambiente festivo, atracciones para toda la familia y una programación navideña muy especial, pensada para aprovechar el puente de diciembre.

Qué encontrarás en el mercado

El Mercado Navideño de Écija, ubicado en la Plaza de España, contará con una zona dedicada a la venta de artesanía y de productos típicos de la temporada, con diferentes atracciones y animaciones para todos los públicos y con otros espectáculos que amenizarán las ocho jornadas en las que tendrá lugar este evento. En él se podrán encontrar:

Más de 20 puestos de artesanía, productos típicos y regalos

Presencia de Papá Noel para los más pequeños

para los más pequeños Belén tradicional en el centro de la plaza

en el centro de la plaza Cetrería en vivo para sorprender a toda la familia

para sorprender a toda la familia Encendido de las luces navideñas

Ambiente festivo andaluz y decoración cuidada

Horario continuo: de 11:00 a 22:00 h

Este evento navideño no solo es una oportunidad para hacer compras diferentes a artesanos locales, sino una experiencia que conecta con el alma de la Navidad más tradicional y familiar en un municipio único como es Écija.

Écija, uno de los pueblos más espectaculares de Sevilla

Écija es conocida popularmente como "la sartén de Andalucía" debido a las altas temperaturas que alcanza la localidad durante los meses más cálidos del año o como "la ciudad de las torres gracias a las 11 torres y 14 espadañas que perfilan su horizonte. Entre las más destacadas están de San Juan, con su inconfundible color azul y blanco, la de Santa María, obra maestra del arte mudéjar y barroco, la de Santa Cruz, una de las más antiguas de la localidad, la de Santiago o la de San Gil.

Además de los templos religiosos y gracias al auge económico que experimentó la ciudad de Écija en los siglos XVII y XVIII, existen varios palacios y casas señoriales de gran importancia, como el palacio de Peñaflor, donde se encuentran los Balcones Largos, o el de Benamejí, hoy sede del Museo Histórico Municipal, que alberga piezas romanas únicas.