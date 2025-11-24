Zambombas gratuitas por los barrios de Sevilla para celebrar la Navidad: consulta toda la programación

La Navidad llega a los barrios de Sevilla a partir del 27 de noviembre con más de 150 actividades para todos los públicos que se podrán disfrutar a lo largo de las próximas semanas en los diferentes distritos de la hispalense. De esta manera, el jueves, 27 de noviembre, el barrio de Sevilla Este inaugurará esta programación con el espectáculo “La Navidad llega por el Este” que se celebrará a las 17:00 horas en la explanada del Palacio de Congresos FIBES.

Así, el distrito Este-Alcosa-Torreblanca organiza, en colaboración con la comunidad educativa de la zona, esta inauguración en la que tendrá lugar el estreno del villancico “La Estrella del Este”, compuesto para la ocasión e interpretado por los niños y niñas del barrio. Además de esto habrá música en directo, entrega de distintos reconocimientos como los del concurso de felicitaciones navideñas del distrito o el novedoso Mercado del Juguete.

En el resto de la ciudad los espectáculos llegarán a partir del sábado, día 29, tras el alumbrado navideño de la ciudad. Con ellos tantos niños como adultos repartidos por los diferentes lugares de la ciudad podrán disfrutar de más de un centenar de actividades pensadas para vivirlas en familia durante estas fiestas. En esta programación estarán muy presentes los villancicos, las zambombas, los heraldos, las cabalgatas y los talleres navideños dirigidos a los más pequeños.

Programación completa de las zambombas

Desde Participación Ciudadana, además, se ha programado una serie de zambombas navideñas que llegarán a todos los barrios de la hispalense bajo la iniciativa "Música en los distritos". Estas se celebrarán en su mayoría en los centros cívicos, aunque en algunos distritos serán en otros espacios. Todos estos espectáculos, que se relacionan a continuación, serán de entrada libre hasta completar aforo.

Distrito Macarena

Actuación: Zambomba Manuel de la Tomasa

Fecha: martes, 2 de diciembre

Horario: a las 20:00 horas

Ubicación: en el Hogar Virgen de los Reyes

Distrito Triana

Actuación: Zambomba Alicia Gil

Fecha: martes, 2 de diciembre

Horario: 21:00 horas

Ubicación: Iglesia de San Jacinto

Este-Alcosa Torreblanca

Actuación: Zambomba Alicia Gil

Fecha: miércoles, 3 de diciembre

Horario: 20:00 horas

Ubicación: Centro cívico Sevilla Este

Distrito Norte

Actuación: Zambomba Manuel de la Tomasa

Fecha: miércoles, 3 de diciembre

Horario: 20:00 horas

Ubicación: Monasterio de San Jerónimo

Distrito Nervión

Actuación: Zambomba Alicia Gil

Fecha: jueves, 4 de diciembre

Horario: 21:00 horas

Ubicación: Centro cívico Parroquia de la Concepción Inmaculada

Distrito San Pablo-Santa Justa

Actuación: Zambomba Jeromo Segura

Fecha: jueves, 4 de diciembre

Horario: 20:00 horas

Ubicación: Centro cívico San Pablo

Casco Antiguo

Actuación: Zambomba Jeromo Segura

Fecha: martes, 9 de diciembre

Horario: 20:00 horas

Ubicación: Teatro Alameda

Distrito Sur

Actuación: Zambomba de Triana

Fecha: martes, 9 de diciembre

Horario: 20:00 horas

Ubicación: Centro cívico Torre del Agua

Distrito Bellavista-La Palmera

Actuación: Zambomba Jeromo Segura

Fecha: miércoles, 10 de diciembre

Horario: 20:00 horas

Ubicación: Centro cívico Bellavista

Distrito Cerro-Amate

Actuación: Zambomba de Triana

Fecha: jueves, 11 de diciembre

Horario: 20:00 horas

Ubicación: Centro cívico Cerro del Águila

Distrito Los Remedios

Actuación: Zambomba Manuel de la Tomasa

Fecha: jueves, 11 de diciembre

Horario: 20:00 horas

Ubicación: IES Politécnico

La programación comprende 11 actuaciones musicales navideñas, una por cada uno de los distritos municipales, en forma de zambombas flamencas o agrupaciones de música tradicional navideña, como parte del programa “Navidad 2025” organizado por el Ayuntamiento de Sevilla. La entrada a cada una de ellas es completamente libre hasta completar aforo.

Plazas Navideñas

Además de toda la programación de la actividad de los distritos, distintos espacios de la ciudad se convertirán en auténticas plazas navideñas con atracciones infantiles, talleres dirigidos a los más pequeños, mercados navideños e incluso las visitas de Papa Noel, el Heraldo Real o los propios Reyes Magos.

Estas plazas se ubicarán en los siguientes espacios: