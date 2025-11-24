Zambombas gratuitas por los barrios de Sevilla para celebrar la Navidad: consulta toda la programación
Del 2 al 11 de diciembre la hispalense acogerá varias actuaciones de zambombas navideñas en los distintos barrios de la ciudad
La Navidad llega a los barrios de Sevilla a partir del 27 de noviembre con más de 150 actividades para todos los públicos que se podrán disfrutar a lo largo de las próximas semanas en los diferentes distritos de la hispalense. De esta manera, el jueves, 27 de noviembre, el barrio de Sevilla Este inaugurará esta programación con el espectáculo “La Navidad llega por el Este” que se celebrará a las 17:00 horas en la explanada del Palacio de Congresos FIBES.
Así, el distrito Este-Alcosa-Torreblanca organiza, en colaboración con la comunidad educativa de la zona, esta inauguración en la que tendrá lugar el estreno del villancico “La Estrella del Este”, compuesto para la ocasión e interpretado por los niños y niñas del barrio. Además de esto habrá música en directo, entrega de distintos reconocimientos como los del concurso de felicitaciones navideñas del distrito o el novedoso Mercado del Juguete.
En el resto de la ciudad los espectáculos llegarán a partir del sábado, día 29, tras el alumbrado navideño de la ciudad. Con ellos tantos niños como adultos repartidos por los diferentes lugares de la ciudad podrán disfrutar de más de un centenar de actividades pensadas para vivirlas en familia durante estas fiestas. En esta programación estarán muy presentes los villancicos, las zambombas, los heraldos, las cabalgatas y los talleres navideños dirigidos a los más pequeños.
Programación completa de las zambombas
Desde Participación Ciudadana, además, se ha programado una serie de zambombas navideñas que llegarán a todos los barrios de la hispalense bajo la iniciativa "Música en los distritos". Estas se celebrarán en su mayoría en los centros cívicos, aunque en algunos distritos serán en otros espacios. Todos estos espectáculos, que se relacionan a continuación, serán de entrada libre hasta completar aforo.
Distrito Macarena
- Actuación: Zambomba Manuel de la Tomasa
- Fecha: martes, 2 de diciembre
- Horario: a las 20:00 horas
- Ubicación: en el Hogar Virgen de los Reyes
Distrito Triana
- Actuación: Zambomba Alicia Gil
- Fecha: martes, 2 de diciembre
- Horario: 21:00 horas
- Ubicación: Iglesia de San Jacinto
Este-Alcosa Torreblanca
- Actuación: Zambomba Alicia Gil
- Fecha: miércoles, 3 de diciembre
- Horario: 20:00 horas
- Ubicación: Centro cívico Sevilla Este
Distrito Norte
- Actuación: Zambomba Manuel de la Tomasa
- Fecha: miércoles, 3 de diciembre
- Horario: 20:00 horas
- Ubicación: Monasterio de San Jerónimo
Distrito Nervión
- Actuación: Zambomba Alicia Gil
- Fecha: jueves, 4 de diciembre
- Horario: 21:00 horas
- Ubicación: Centro cívico Parroquia de la Concepción Inmaculada
Distrito San Pablo-Santa Justa
- Actuación: Zambomba Jeromo Segura
- Fecha: jueves, 4 de diciembre
- Horario: 20:00 horas
- Ubicación: Centro cívico San Pablo
Casco Antiguo
- Actuación: Zambomba Jeromo Segura
- Fecha: martes, 9 de diciembre
- Horario: 20:00 horas
- Ubicación: Teatro Alameda
Distrito Sur
- Actuación: Zambomba de Triana
- Fecha: martes, 9 de diciembre
- Horario: 20:00 horas
- Ubicación: Centro cívico Torre del Agua
Distrito Bellavista-La Palmera
- Actuación: Zambomba Jeromo Segura
- Fecha: miércoles, 10 de diciembre
- Horario: 20:00 horas
- Ubicación: Centro cívico Bellavista
Distrito Cerro-Amate
- Actuación: Zambomba de Triana
- Fecha: jueves, 11 de diciembre
- Horario: 20:00 horas
- Ubicación: Centro cívico Cerro del Águila
Distrito Los Remedios
- Actuación: Zambomba Manuel de la Tomasa
- Fecha: jueves, 11 de diciembre
- Horario: 20:00 horas
- Ubicación: IES Politécnico
La entrada a cada una de ellas es completamente libre hasta completar aforo.
Plazas Navideñas
Además de toda la programación de la actividad de los distritos, distintos espacios de la ciudad se convertirán en auténticas plazas navideñas con atracciones infantiles, talleres dirigidos a los más pequeños, mercados navideños e incluso las visitas de Papa Noel, el Heraldo Real o los propios Reyes Magos.
Estas plazas se ubicarán en los siguientes espacios:
- Distrito Sur: Prado de San Sebastián
- Distrito Bellavista-La Palmera: Parque Sur de Bermejales (Avda. de Irlanda)
- Distrito Este - Alcosa – Torreblanca: Calle Flor de Papel (frente al IES Margarita Salas)
- Distrito Norte: Plaza Diputado Ramón Rueda
- Distrito Nervión: Explanada Gol Sur Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Distrito Casco Antiguo: Plaza de la Encarnación y Alameda de Hércules
