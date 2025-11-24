Degustaciones, cata de vinos, zambombas y otras actividades en este pueblo de Sevilla que celebra el Día del Jamón

El próximo fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, el municipio serrano de Almadén de la Plata, ubicado a una hora de la capital hispalense en coche, celebrará la octava edición del Día del Jamón, una cita gastronómica y cultural que atrae cada año a cientos de lugareños y visitantes atraídos por este manjar.

Organizado por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, el evento combina gastronomía, naturaleza y cultural consolidándose como una de las celebraciones más destacadas de la Sierra Morena de Sevilla. En esta ocasión la celebración contará con un programa ampliado gracias al cual se espera superar los 4.000 asistentes y una ocupación hotelera completa durante todo el fin de semana.

Programación del Día del Jamón 2025

Viernes 28 de noviembre

Presentación del libro “Camino, Sabores y Memorias”, en el Complejo Cultural a las 18:00 horas (Recetario local elaborado por vecinos del municipio dentro del Proyecto Semtary)

Encendido del alumbrado navideño, en el casco histórico a las 18:30 horas.

Charla-coloquio con la Delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla en el Complejo Cultural a las 18:30 horas, sobre la gestión de fincas públicas en el municipio.

Cata de vinos y maridaje de la Sierra Morena Sevillana en el Restaurante La Muralla a las 20:00 horas con el sumiller Carlos M. Montero y actuación musical acústica.

Sábado 29 de noviembre

Ruta senderista “Camino de Santiago el Calvario”. Salida desde la Plaza de la Constitución a las 9:30 horas. La ruta es de 3 kilómetros (ida y vuelta) y tiene una dificultad media.

Charla-coloquio "Historia y Tradición del Mármol en Almadén de la Plata" en el Complejo Cultural a las 11:30 horas a cargo del estudiante de doctorado Miguel Muñoz Sánchez.

Exhibición de corte de jamón en la Plaza del Reloj a las 13:00 horas, amenizada por el periodista Jesús Bayort (RTVA).

Actuación flamenco-pop "Caporu Music" en la Plaza del Reloj a las 15:30 horas

Novillada "El Jamón", en la Plaza de Toros Municipal a las 17:30 horas, retransmitida en directo por Canal Sur Televisión.

Zambomba "Fran Martínez y Genara Cañete", en la Plaza del Reloj a las 21:00 horas.

Actuación musical con DJ Fali en la Plaza del Reloj a las 22:30 horas.

Domingo 30 de noviembre

Ruta senderista “Camino de los Molinos”. Salida de la Plaza de la Constitución a las 9:30 horas. La ruta es de 5 kilómetros y dificultad baja.

Demostración de toreo de salón en la Plaza de la Constitución a las 11:30 horas a cargo de la Escuela Taurina Tomás Campuzano Triana.

Corte de jamón en ambigú oficial, en la Plaza del Reloj a las 13:00 horas.

Actuación flamenca de Armando Mateos, en la Plaza del Reloj a las 14:30 horas.

Además de las actividades programadas durante todo el fin de semana los visitantes podrán disfrutar de degustaciones de productos ibéricos y productos locales, exposiciones de artesanía tradicional, actividades culturales y familiares y rutas y experiencias turísticas por el entorno natural. El Día del Jamón es un evento señalado en el calendario de esta localidad de la Sierra Norte que convierte a Almadén de la Plata en un referente del turismo gastronómico de la Sierra Morena de Sevilla.