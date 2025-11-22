La venta de carretera cerca de Sevilla en la que recomiendan parar por sus increíbles desayunos y menús

En la A-92 en sentido a la ciudad de Sevilla, a la altura del término municipal de Marchena, se encuentra una de las ventas de carretera más famosas de la provincia que es especialmente conocida por sus desayunos y almuerzos, muchos de estos elaborados con carne de caza, como bien indica el nombre del negocio. Se trata del restaurante Venta Los Cazaores, un establecimiento que lleva abierto más de 30 años y por el que cada año pasan miles de sevillanos y viajeros.

La venta Los Cazaores abrió sus puertas en el año 1992 y desde ese momento y hasta la actualidad se ha caracterizado por sus desayunos ibéricos y por ser un lugar de parada casi obligatoria para quienes se dirigen a la hispalense. El local cuenta con un salón interior con varias mesas bajas, con una extensa barra alrededor de la cual se sientan muchas personas para tomar algo rápido, con varios salones para celebraciones y con una zona de tienda en la que se pueden adquirir productos propios de la tierra.

Desayunos en Los Cazaores / Nunca he comido una carne de caza tan rica y tan tierna

La carta de Los Cazaores

Tal y como explican en su página web, trabajan con "ingredientes de calidad para ofrecer desayunos y platos tradicionales con un servicio rápido y atento". Entre sus comidas más demandadas se pueden encontrar su popular gazpacho y salmorejo con la llegada del buen tiempo, cocidos y potajes en la época de otoño e invierno y carnes de caza durante todo el año.

Respecto a sus entremeses tienen opciones como gambón a la plancha, plato de aliño de patatas, melón con jamón o ensaladilla. Tienen algunos revueltos como el salteado de setas, el de espárragos o el de patatas con jamón, a los que se añaden recetas como las espinacas con garbanzos o los huevos fritos con patatas con jamón. También tienen tagarninas en temporada.

En su carta cuentan con una amplia variedad de carnes, como carrillada, solomillo al whisky, a la pimienta o con roquefort, flamenquín y San Jacobo casero, churrasco de pollo o menudo de cerdo. A estas opciones se añaden la perdiz en salsa de almendra, jabalí a los cazaores, venado en salsa o arroz con conejo (por encargo y para un mínimo de tres personas).

Venta Los Cazaores / restauranteloscazaores.com

No dejan atrás algunas variedades de pescado: dorada a la plancha, choco frito o chipirones. Cuentan con postres caseros como porciones de tarta, pijama, flan, natillas o arroz con leche y algunos helados. Se puede comer tanto a base de platos como por menú, que está disponible todos los días excepto domingos y festivos.

La Venta Los Cazaores cuenta en su interior con dos amplios comedores con capacidad para 50 comensales cada uno de ellos. También disponen de un salón de eventos para 100 personas y una terraza abierta con varias mesas. La zona de bar dispone de wifi además de servicio de ducha gratuito para los clientes y una zona de aparcamiento para quienes quieran estacionar y descansar.

El negocio cuenta con una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5 en Google Reseñas con más de 5.000 opiniones. Las más positivas destacan aspectos como la comida, con recetas de siempre, y la calidad de la carne: "Nunca he comido una carne de caza tan rica y tan tierna", asegura Gema B. Dolores C, sostiene que es un "restaurante de parada obligatoria para desayunar camino a Sevilla". También resaltan de este establecimiento la rapidez del servicio y la amabilidad de sus trabajadores. Entre los comentarios más negativos señalan que se trata de un sitio que no se ha actualizado, algo que precisamente valoran otros clientes como positivo.

A fecha de noviembre de 2025, la venta Los Cazaores abre de lunes a viernes, de 07:30 a 20:00 horas. Los sábados el horario es de 08:00 a 12:00 horas mientras que el domingo permanece cerrada por descanso del personal.