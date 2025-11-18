El bar de Sevilla con tapas increíbles y en el que sirven la cerveza más fría de la ciudad: "¡Magnífico, de 10!"

El pleno centro de Sevilla, muy cerca de las Setas de la Encarnación y de la iglesia del Salvador, se encuentra un bar que a pesar del lugar en el que está, ha logrado mantener la esencia de siempre y el ambiente de los vecinos y vecinas de Sevilla acompañado de unas tapas que todo el mundo cataloga como "muy buenas" y de una de las cervezas más frías de la hispalense gracias a que las sirven en una cubitera de hielo. Se trata de El Patio de Cuna, un establecimiento que toma el nombre de la calle en la que se encuentra que no deja indiferente a nadie.

Buen tapeo en el centro de Sevilla

En El Patio de Cuna hay tapas tradicionales a buen tamaño y con precios competitivos que no hacen pensar que se trate de un establecimiento ubicado en pleno centro de la ciudad. Entre ellas se pueden encontrar la ensaladilla con melva, pisto de siempre coronado con un huevo frito, carrillada, croquetas de bacalao y pimientos del piquillo, tortilla, pavía de bacalao,

También hay algunas tapas frías como los taquitos de salchichón o el salpicón de marisco, gildas o la tosta de chicharrón de Cádiz y la de burrata, tomate seco, mortadela italiana y pesto o montaditos de diferente tipo, como el de solomillo al whisky o el de pringá, o el brioche de sobrasada y queso azul. Cuentan con una interesante carta de bebidas entre las que hay diferentes tipos de vinos, perfectos para combinar con cada una de las tapas de su carta. También tienen algunos postres como la tarta de chocolate y galletas.

El Patio de Cuna se encuentra, como su nombre deja ver, en la calle Cuna, número 50, en pleno centro de la capital sevillana. El establecimiento cuenta con una zona interior muy agradable con varias mesas bajas y con una terraza perfecta para cuando hace buen tiempo.

A pesar de estar en un sitio muy céntrico, este negocio mantiene la esencia de la comida casera y tradicional y el ambiente de los bares de barrio, con un trato cercano por parte de sus trabajadores. Así es como lo describen algunos de los clientes que han pasado por este local, que cuenta con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5 en Google Reseñas a fecha de noviembre de 2025. Entre las opiniones que han compartido sobre este bar destacan que se trata de "un lugar fantástico para comer o cenar". Lola G. comenta que ha ido un par de veces y que la comida no deja de sorprenderla, mientras que Mercedes MG explica que reservó para cenar sin conocerlo "y fue espectacular", opinión que coincide con la de Dani G, que asegura que es "magnífico, de 10".

El Patio de Cuna abre martes, miércoles y jueves, de 12:30 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas. Los viernes y sábados el horario es de 12:30 a 23:30 horas, mientras que el domingo están abiertos de 12:30 a 17:00 horas. Los lunes permanecen cerrados por descanso del personal.